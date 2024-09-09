Мальцев впервые сделал хет-трик в КХЛ – в матче с минским «Динамо». Это первые голы форварда «Спартака» в сезоне
Михаил Мальцев сделал хет-трик в матче «Спартака»
Нападающий красно-белых забил три гола в ворота минского «Динамо» (5:2, третий период).
Это первые голы 26-летнего хоккеиста в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Кроме того, этот хет-трик стал для него первым за карьеру в КХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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