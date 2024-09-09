Мальцев впервые сделал хет-трик в КХЛ – в матче с минским «Динамо». Это первые голы форварда «Спартака» в сезоне

Михаил Мальцев сделал хет-трик в матче «Спартака»

Нападающий красно-белых забил три гола в ворота минского «Динамо » (5:2, третий период).

Это первые голы 26-летнего хоккеиста в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Кроме того, этот хет-трик стал для него первым за карьеру в КХЛ.