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Мальцев впервые сделал хет-трик в КХЛ – в матче с минским «Динамо». Это первые голы форварда «Спартака» в сезоне

Михаил Мальцев сделал хет-трик в матче «Спартака»

Нападающий красно-белых забил три гола в ворота минского «Динамо» (5:2, третий период). 

Это первые голы 26-летнего хоккеиста в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Кроме того, этот хет-трик стал для него первым за карьеру в КХЛ. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoСпартак
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoМихаил Мальцев
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