Форвард «Металлурга» Михайлис провел 500-й матч в КХЛ с учетом плей-офф
Форвард «Металлурга» Никита Михайлис провел 500-й матч в КХЛ с учетом плей-офф
Магнитогорцы уступили «Нефтехимику» (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
29-летний хоккеист провел в общей сложности 441 матч в регулярных чемпионатах и 59 в плей-офф за «Барыс» и «Металлург».
В общей сложности на его счету 265 (120+145) очков. В прошлом сезоне игрок сборной Казахстана стал обладателем Кубка Гагарина.
Отмечается, что Михайлис стал 145-м нападающим, сыгравшим 500+ матчей в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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