Форвард «Металлурга» Михайлис провел 500-й матч в КХЛ с учетом плей-офф

Форвард «Металлурга» Никита Михайлис провел 500-й матч в КХЛ с учетом плей-офф

Магнитогорцы уступили «Нефтехимику » (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

29-летний хоккеист провел в общей сложности 441 матч в регулярных чемпионатах и 59 в плей-офф за «Барыс » и «Металлург ».

В общей сложности на его счету 265 (120+145) очков. В прошлом сезоне игрок сборной Казахстана стал обладателем Кубка Гагарина.

Отмечается, что Михайлис стал 145-м нападающим, сыгравшим 500+ матчей в лиге.