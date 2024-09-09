Форвард «Нефтехимика» Дергачев про 2:0: «Металлург» хорошо катался, играл с контролем шайбы, но мы были лучше. Нашли шанс на контратаке» 

Александр Дергачев оценил победу «Нефтехимика» над «Металлургом» (2:0)

«В третьем периоде нам пришлось откатиться. Соперники полетели вперед, мы играли по счету. Мы нашли шанс на контратаке, сделали 2:0, и все стало понятно.

Мы были готовы ко всему. Как всегда, соперники хорошо катались, играли с контролем шайбы. Но мы были лучше», – сказал нападающий «Нефтехимика ».