Доун-младший о переезде «Аризоны»: «Тяжело видеть, как уходит родной клуб, но это пойдет на пользу НХЛ. Рад за Юту, жители долго ждали местную команду»

Джош Доун поделился впечатлениями от переезда «Аризоны» в Юту.

22-летний форвард, родившийся в штате Аризона, дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, набрав 9 (5+4) очков в 11 матчах за «Койотис».

«Тяжело видеть, как уходит родная команда. Находясь по другую сторону процесса и будучи частью команды, думаю, что это пойдет на пользу НХЛ. Рад за Юту и за то, что смогу посмотреть, что из себя представляет другой город», – сказал Джош Доун.

Отец нападающего, Шейн Доан , также застал переезд франшизы. В 1996 году «Джетс» переехали в Финикс и стали «Койотами» после дебютного сезона Доана-старшего в НХЛ.

«Я много говорил с ним об этом. Отец сказал мне, чтобы я принял это. Сейчас довольно легко смотреть хоккей по телевизору, так что люди здесь уже привыкли к хоккею. Но наконец-то иметь местную команду, за которую можно болеть, – это то, чего жители Юты ждали очень долго.

Так что мы рады за них и надеемся, что выиграем несколько матчей», – сказал игрок «Юты » Джош Доун .