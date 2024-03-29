Доун-младший набрал по 2 очка в первых двух играх в НХЛ. Он 5-й действующий игрок с таким достижением

Джош Доун набрал 4 очка в двух первых играх в НХЛ в составе «Аризоны».

В матче против «Нэшвилла» Джош Доун сделал 2 результативные передачи и стал пятым действующим игроком , набравшим минимум по 2 балла в первых двух играх в регулярном чемпионате.

Ранее такое достижение в актив записали (за « » в сезоне-2018/19), (за « » в сезоне-2017/18), (за « » в сезоне-2012/13) и (за « » в сезоне-2006/07).

Ранее сын многолетнего капитана «Койотис» стал первым игроком в истории «Аризоны», кому удалось забросить 2 шайбы в дебютной игре в лиге.