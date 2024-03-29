Доун-младший набрал по 2 очка в первых двух играх в НХЛ. Он 5-й действующий игрок с таким достижением

Теги рейтинги Нью-Джерси Сент-Луис Ванкувер Лос-Анджелес Аризона Шейн Доун Анже Копитар НХЛ Владимир Тарасенко Элиас Петтерссон Йеспер Братт Джош Доун Хоккей

Джош Доун набрал 4 очка в двух первых играх в НХЛ в составе «Аризоны».

В матче против «Нэшвилла» Джош Доун сделал 2 результативные передачи и стал пятым действующим игроком НХЛ, набравшим минимум по 2 балла в первых двух играх в регулярном чемпионате.

Ранее такое достижение в актив записали Элиас Петтерссон (за «Ванкувер» в сезоне-2018/19), Йеспер Братт (за «Нью-Джерси» в сезоне-2017/18), Владимир Тарасенко (за «Сент-Луис» в сезоне-2012/13) и Анже Копитар (за «Лос-Анджелес» в сезоне-2006/07).

Ранее сын многолетнего капитана «Койотис» Шейна Доуна стал первым игроком в истории «Аризоны», кому удалось забросить 2 шайбы в дебютной игре в лиге.

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8 комментариев
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Мэтьюс в своей первой игре четыре шайбы забросил
+13
-2
+11
Ответ Александр Митраков
Мэтьюс в своей первой игре четыре шайбы забросил
Во второй 0 очков, поэтому и не попал в список
+9
-1
+8
Ответ Александр Балабанов
Во второй 0 очков, поэтому и не попал в список
Первоначально заголовок был о 4 очках в 2 первых матчах, так что не хрен минусовать Митракова. Шулерство чистой воды.
+6
0
+6
Ответ Александр Балабанов
Во второй 0 очков, поэтому и не попал в список
Господи, даже после НБА такая статистика кажется совсем уж избирательной, но ладно)
+3
0
+3
Интересно, а остальные тоже начинали с конца сезона карьеру в НХЛ или со старта? Всё же это большая разница.
+1
0
+1
Ответ Диандерталец
Интересно, а остальные тоже начинали с конца сезона карьеру в НХЛ или со старта? Всё же это большая разница.
Со старта. Только у Тарасенко из-за локаута это начало было в январе.
+1
0
+1
у Капризова было 1+2 и 0+1 в первых двух матчах
0
0
0
Ответ Александр Балабанов
Со старта. Только у Тарасенко из-за локаута это начало было в январе.
Ну там и сезон официально начался в январе, так что всё чин по чину
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