Доун-младший набрал по 2 очка в первых двух играх в НХЛ. Он 5-й действующий игрок с таким достижением
Джош Доун набрал 4 очка в двух первых играх в НХЛ в составе «Аризоны».
В матче против «Нэшвилла» Джош Доун сделал 2 результативные передачи и стал пятым действующим игроком НХЛ, набравшим минимум по 2 балла в первых двух играх в регулярном чемпионате.
Ранее такое достижение в актив записали Элиас Петтерссон (за «Ванкувер» в сезоне-2018/19), Йеспер Братт (за «Нью-Джерси» в сезоне-2017/18), Владимир Тарасенко (за «Сент-Луис» в сезоне-2012/13) и Анже Копитар (за «Лос-Анджелес» в сезоне-2006/07).
Ранее сын многолетнего капитана «Койотис» Шейна Доуна стал первым игроком в истории «Аризоны», кому удалось забросить 2 шайбы в дебютной игре в лиге.