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  • Андрей Коваленко о защите игроков в КХЛ: «Департаменту лиги это сделать не трудно, а практически невозможно. Он обречен на работу по туалетной бумаге и жалобам»
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Андрей Коваленко о защите игроков в КХЛ: «Департаменту лиги это сделать не трудно, а практически невозможно. Он обречен на работу по туалетной бумаге и жалобам»

Андрей Коваленко считает, что интересы игроков в КХЛ сейчас не защищены

– В КХЛ нет профсоюза, но есть много нареканий в адрес Департамента по взаимодействию с игроками, у которого пока не получается защитить их права.

– Департаменту это сделать не трудно, а практически невозможно. Когда офис полностью зависит от лиги и получает в ней зарплату, какой-либо полноценной защиты не получится и на конфликт никто не пойдет.

Поэтому сейчас департамент обречен на во многом формальную работу – в частности по туалетной бумаге, по выслушиванию жалоб и так далее. Тут никого не нужно винить – в сложившихся условиях другого не дано, – сказал бывший глава профсоюза игроков КХЛ. 

Гимаев-младший о самом странном пожелании: «От игрока СКА. Чтобы в гостевых раздевалках была минимум трехслойная туалетная бумага»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАндрей Коваленко
logoКХЛ
logoСергей Гимаев-младший
Профсоюз игроков КХЛ
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