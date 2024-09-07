Андрей Коваленко о защите игроков в КХЛ: «Департаменту лиги это сделать не трудно, а практически невозможно. Он обречен на работу по туалетной бумаге и жалобам»

Андрей Коваленко считает, что интересы игроков в КХЛ сейчас не защищены

– В КХЛ нет профсоюза, но есть много нареканий в адрес Департамента по взаимодействию с игроками, у которого пока не получается защитить их права.

– Департаменту это сделать не трудно, а практически невозможно. Когда офис полностью зависит от лиги и получает в ней зарплату, какой-либо полноценной защиты не получится и на конфликт никто не пойдет.

Поэтому сейчас департамент обречен на во многом формальную работу – в частности по туалетной бумаге, по выслушиванию жалоб и так далее. Тут никого не нужно винить – в сложившихся условиях другого не дано, – сказал бывший глава профсоюза игроков КХЛ.

Гимаев-младший о самом странном пожелании: «От игрока СКА. Чтобы в гостевых раздевалках была минимум трехслойная туалетная бумага»