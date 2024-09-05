Зак Фукале: «КХЛ – фантастическая лига. «Трактор» хочет выиграть Кубок Гагарина. Верю, что наша команда способна пройти этот путь»

Зак Фукале поделился мыслями о готовности «Трактора» выиграть Кубок Гагарина

– В Северной Америке вы приняли участие в подкасте и много хвалили КХЛ.

– Да, мой прошлогодний опыт в КХЛ был великолепным.

В Челябинске созданы все условия, арена и болельщики отличные, отношение к игрокам самое лучшее, еда великолепная. Я не что-то приукрашиваю, а говорю так, как это есть. КХЛ – фантастическая лига, и я счастлив играть здесь.

Я успел поиграть в ECHL, АХЛ, немного в НХЛ, на турнирах в Швейцарии, Швеции и Чехии, а сейчас выступаю в России, и для меня это интересный опыт.

– Вы видите, что «Трактор» способен достичь более высокого результата в этом сезоне?

– Мы должны достичь уровня прошлого сезона, пройти еще дальше и добраться до самого конца.

Конечно, будут свои трудности и плохие матчи, будут взлеты и падения. Но самое главное – это все время прогрессировать, правильно реагировать на трудности и хорошо подготовиться к самым важным играм. Играть в плей-офф – это привилегия для хоккеиста.

Мы хотим выиграть Кубок Гагарина и должны быть готовы к большому давлению, к самым серьезным вызовам.

Я действительно верю, что наша команда способна пройти этот путь, – сказал голкипер «Трактора» Зак Фукале .