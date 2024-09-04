Максим Рыбин: «СКА затарился старичками. Состав сильный, теперь надо сделать коллектив, готовый побеждать»

Максим Рыбин поделился мнением о трансферной политике СКА.

По ходу межсезонья состав армейцев пополнили Никита Зайцев (32 года), Сергей Андронов (35 лет), Михаил Григоренко (30 лет), Евгений Кузнецов (32 года) и Сергей Плотников (34 года).

«СКА затарился старичками, но ничего – пусть они играют и держат раздевалку. Состав сильный, вопросов нет.

Теперь из этого состава надо сделать коллектив, который матч за матчем готов побеждать», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин .

Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»