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  • Максим Рыбин: «СКА затарился старичками. Состав сильный, теперь надо сделать коллектив, готовый побеждать»
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Максим Рыбин: «СКА затарился старичками. Состав сильный, теперь надо сделать коллектив, готовый побеждать»

Максим Рыбин поделился мнением о трансферной политике СКА.

По ходу межсезонья состав армейцев пополнили Никита Зайцев (32 года), Сергей Андронов (35 лет), Михаил Григоренко (30 лет), Евгений Кузнецов (32 года) и Сергей Плотников (34 года).

«СКА затарился старичками, но ничего – пусть они играют и держат раздевалку. Состав сильный, вопросов нет.

Теперь из этого состава надо сделать коллектив, который матч за матчем готов побеждать», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин.

Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoСКА
logoМаксим Рыбин
logoСергей Андронов
logoКХЛ
logoСергей Плотников
logoЕвгений Кузнецов
logoНикита Зайцев
logoМихаил Григоренко
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