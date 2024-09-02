Хоккеист Якупов посетил матч футбольного «Спартака»: «Классная традиция петь гимн клуба перед игрой. Давайте заберем в хоккей, выходить в такой обстановке – невероятные эмоции»
Наиль Якупов назвал футбольную традицию, которую хотел бы перенести в хоккей.
Экс-первый номер драфта НХЛ-2012 посетил матч 7-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:0).
«Классная традиция «Спартака» перед матчем петь гимн. Думаю, что и в хоккее было бы круто увидеть такое. И спортсменам, и болельщикам точно бы понравилось.
Уже в который раз вижу, как дети вместе с родителями стоят с шарфами перед матчем и искренне вместе поют гимн любимого клуба. Ну ведь кайф же!
Давайте заберем такую же традицию в хоккей. Я сам как спортсмен скажу, что выходить в такой обстановке – невероятные эмоции!» – сказал форвард «Куньлуня» Наиль Якупов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Наиля Якупова
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