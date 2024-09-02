Хоккеист Якупов посетил матч футбольного «Спартака»: «Классная традиция петь гимн клуба перед игрой. Давайте заберем в хоккей, выходить в такой обстановке – невероятные эмоции»

Наиль Якупов назвал футбольную традицию, которую хотел бы перенести в хоккей.

Экс-первый номер драфта НХЛ-2012 посетил матч 7-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:0).

«Классная традиция «Спартака » перед матчем петь гимн. Думаю, что и в хоккее было бы круто увидеть такое. И спортсменам, и болельщикам точно бы понравилось.

Уже в который раз вижу, как дети вместе с родителями стоят с шарфами перед матчем и искренне вместе поют гимн любимого клуба. Ну ведь кайф же!

Давайте заберем такую же традицию в хоккей. Я сам как спортсмен скажу, что выходить в такой обстановке – невероятные эмоции!» – сказал форвард «Куньлуня » Наиль Якупов .