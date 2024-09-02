Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он хорошо провел лето и будет полон энергии, надеюсь. Когда Ови в хорошей форме, то и у команды все хорошо»

Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался об отдыхе Александра Овечкина.

38-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Надеюсь, он хорошо провел лето, будет полон энергии и радости от того, что мы сделали в межсезонье, и будет готов забивать голы, выигрывать матчи, гнаться за рекордом Гретцки.

Надеюсь, что все эти три вещи произойдут, потому что когда Ови в хорошей форме, то и у команды все хорошо», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона » Крис Патрик.