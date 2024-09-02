Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он хорошо провел лето и будет полон энергии, надеюсь. Когда Ови в хорошей форме, то и у команды все хорошо»
Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался об отдыхе Александра Овечкина.
38-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Надеюсь, он хорошо провел лето, будет полон энергии и радости от того, что мы сделали в межсезонье, и будет готов забивать голы, выигрывать матчи, гнаться за рекордом Гретцки.
Надеюсь, что все эти три вещи произойдут, потому что когда Ови в хорошей форме, то и у команды все хорошо», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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