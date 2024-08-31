Джарвис подписал 8-летний контракт с «Каролиной» с зарплатой 7,9 млн долларов в год

«Каролина» и Сет Джарвис договорились о подписании нового контракта

22-летний форвард согласовал продление договора с клубом на 8 лет со средней зарплатой 7,9 миллиона долларов в год.

Канадец находился в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора новичка с кэпхитом 894 тысячи долларов.

В прошлом сезоне Сет Джарвис набрал 67 (33+34) баллов при полезности «плюс 23» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 9 (5+4) очками при полезности «плюс 2» в 11 играх.

На данный момент за три сезона в НХЛ форвард набрал 146 (64+82) баллов в 231 матче.

Хоккеист выбран «Каролиной» под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.