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Джарвис подписал 8-летний контракт с «Каролиной» с зарплатой 7,9 млн долларов в год

«Каролина» и Сет Джарвис договорились о подписании нового контракта

22-летний форвард согласовал продление договора с клубом на 8 лет со средней зарплатой 7,9 миллиона долларов в год.

Канадец находился в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора новичка с кэпхитом 894 тысячи долларов.

В прошлом сезоне Сет Джарвис набрал 67 (33+34) баллов при полезности «плюс 23» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 9 (5+4) очками при полезности «плюс 2» в 11 играх.

На данный момент за три сезона в НХЛ форвард набрал 146 (64+82) баллов в 231 матче.

Хоккеист выбран «Каролиной» под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт &laquo;Каролины&raquo;
logoКаролина
logoНХЛ
logoСет Джарвис
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