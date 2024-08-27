Плотников о мотивации: «Хочу, чтобы сын видел в отце достойного хоккеиста, а не того, кто трусы возит по площадке. Хочу быть примером»
34-летний форвард в межсезонье вернулся в СКА из ЦСКА.
– Сергей, в 2020 году вы не очень хорошо расстались со СКА, не согласившись с понижением зарплаты?
– Да нормально мы расстались, без обид. Пообщались с Романом Борисовичем (Ротенбергом – Спортс) и пошли разными путями.
Такое не только в хоккее случается, так что все в порядке. Но, видите, время вновь пересекло наши пути. Те вопросы в прошлом.
Как говорится, что было в прошлом, остается в прошлом.
– Вы долго думали над предложением вернуться?
– Два-три дня. Ключевое сомнение – моя роль в этой команде, подойду ли ей.
Я видел, что в СКА собирается много хороших хоккеистов, традиционно высокая конкуренция. Поэтому мне важно было понять, готов ли я к этому вызову.
Когда принял его, осознал, что хочу биться за СКА, рассказал о своих планах семье.
– Учитывая множество ваших трофеев, в чем заключается ваша мотивация?
– Хоккей – дело моей жизни. А мотивация проста.
Хочу, чтобы мой сын видел в отце достойного хоккеиста, а не того, кто трусы по площадке возит. В первую очередь хочу быть примером для него, – сказал Сергей Плотников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий