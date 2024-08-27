Плотников о мотивации: «Хочу, чтобы сын видел в отце достойного хоккеиста, а не того, кто трусы возит по площадке. Хочу быть примером»

Сергей Плотников назвал мотивацию в хоккее

34-летний форвард в межсезонье вернулся в СКА из ЦСКА.

– Сергей, в 2020 году вы не очень хорошо расстались со СКА, не согласившись с понижением зарплаты?

– Да нормально мы расстались, без обид. Пообщались с Романом Борисовичем (Ротенбергом – Спортс) и пошли разными путями.

Такое не только в хоккее случается, так что все в порядке. Но, видите, время вновь пересекло наши пути. Те вопросы в прошлом.

Как говорится, что было в прошлом, остается в прошлом.

– Вы долго думали над предложением вернуться?

– Два-три дня. Ключевое сомнение – моя роль в этой команде, подойду ли ей.

Я видел, что в СКА собирается много хороших хоккеистов, традиционно высокая конкуренция. Поэтому мне важно было понять, готов ли я к этому вызову.

Когда принял его, осознал, что хочу биться за СКА, рассказал о своих планах семье.

– Учитывая множество ваших трофеев, в чем заключается ваша мотивация?

– Хоккей – дело моей жизни. А мотивация проста.

Хочу, чтобы мой сын видел в отце достойного хоккеиста, а не того, кто трусы по площадке возит. В первую очередь хочу быть примером для него, – сказал Сергей Плотников .