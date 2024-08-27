Плотников о том, что СКА нужно выиграть здесь и сейчас: «Такого не говорили, но цели и задачи – ни для кого не секрет. Не считаю себя ветераном, просто опытный игрок»

Сергей Плотников ответил на вопрос относительно задач СКА в сезоне КХЛ

– Приобретения СКА этим летом говорят о том, что победа нужна здесь и сейчас?

– Такого не говорили, но цели и задачи СКА – ни для кого не секрет. Победный опыт для команды, претендующей на высшие места, важен.

Молодым, какими бы талантливыми и виртуозными они ни были, в трудных ситуациях нужно подсказывать, как действовать.

– Например?

– Базовое – не стесняться жертвовать красивым хоккеем ради результата. Когда ведешь в счете, если того требует ситуация, действовать по игре.

Если горишь в счете, а выиграть нужно очень-очень, вытаскивать из себя все. Только я не считаю себя ветераном. Просто опытный игрок, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.