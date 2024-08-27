Плотников о том, что СКА нужно выиграть здесь и сейчас: «Такого не говорили, но цели и задачи – ни для кого не секрет. Не считаю себя ветераном, просто опытный игрок»
Сергей Плотников ответил на вопрос относительно задач СКА в сезоне КХЛ
– Приобретения СКА этим летом говорят о том, что победа нужна здесь и сейчас?
– Такого не говорили, но цели и задачи СКА – ни для кого не секрет. Победный опыт для команды, претендующей на высшие места, важен.
Молодым, какими бы талантливыми и виртуозными они ни были, в трудных ситуациях нужно подсказывать, как действовать.
– Например?
– Базовое – не стесняться жертвовать красивым хоккеем ради результата. Когда ведешь в счете, если того требует ситуация, действовать по игре.
Если горишь в счете, а выиграть нужно очень-очень, вытаскивать из себя все. Только я не считаю себя ветераном. Просто опытный игрок, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости