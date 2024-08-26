Кожевников о Миронове: «Не думаю, что тренер решил назначить его капитаном «Спартака». Мне это решение непонятно»
Александр Кожевников высказался о капитанстве Андрея Миронова в «Спартаке».
Защитник играл с капитанской нашивкой в предсезонных матчах.
– Когда сезон начнется, тогда и узнаем, лидер Миронов или нет. И узнаем, что происходит. Не скажу, что мне понятно это решение. Мне оно непонятно.
– Миронов – усиление для «Спартака»?
– Однозначно. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке». В «Динамо» ведь другая игра, другой стиль.
Не думаю, что тренер решил назначить Миронова капитаном. Думаю, это команда его назначила, – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников.