Кожевников о Миронове: «Не думаю, что тренер решил назначить его капитаном «Спартака». Мне это решение непонятно»

Александр Кожевников высказался о капитанстве Андрея Миронова в «Спартаке».

Защитник играл с капитанской нашивкой в предсезонных матчах.

– Когда сезон начнется, тогда и узнаем, лидер Миронов или нет. И узнаем, что происходит. Не скажу, что мне понятно это решение. Мне оно непонятно.

– Миронов – усиление для «Спартака»?

– Однозначно. Посмотрим, как он проявит себя в « ». В «Динамо» ведь другая игра, другой стиль.

Не думаю, что тренер решил назначить Миронова капитаном. Думаю, это команда его назначила, – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший хоккеист «Спартака» .