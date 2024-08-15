Защитник ЦСКА Охотюк: «Никогда не нравилось жить в Америке – не хватало нашей культуры. С моим менталитетом тяжело в США – очень люблю Россию»

Теги ЦСКА Нью-Джерси Калгари Сан-Хосе НХЛ КХЛ Никита Охотюк Чемпионат.com Хоккей

Никита Охотюк заявил, что ему никогда не нравилось жить в США.

В межсезонье 23-летний хоккеист подписал договор с ЦСКА. В НХЛ он провел 67 матчей за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».

– Когда поняли, что пришло время возвращаться на родину?

– Буду честен: я еще три года назад хотел вернуться, каждый год об этом думал, старался, но не получалось.

Контракт заканчивался, прошла половина сезона за океаном, я уже тогда принял для себя решение: «Пора».

– Вы сказали, что скучали по культуре, родному языку. По самой России тоже сильно соскучились?

– Да. У меня здесь семья, друзья, родственники. И сам я очень люблю Россию. С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке.

– В «Калгари» вам, по сути, не давали нормальных шансов?

– Да, было такое. Уже чувствовал себя не в своей тарелке.

– Вас озадачил обмен из «Сан-Хосе» или уже после ухода из «Нью-Джерси» многое понимали?

– Как уже говорил, еще года три назад думал о возвращении. Когда выступал в «Нью-Джерси», пытался уехать каждый год, но меня не отпускали.

Я и лично разговаривал, пробовал договориться, встречался с генеральным менеджером. Говорил: «Отпустите, дайте поиграть». Однако никак не получалось.

– Нью-Йорк и Калифорния – не самые плохие места для жизни.

– Если говорить в плане жизни, то мне в Америке никогда не нравилось жить.

Повторюсь: не хватало нашей культуры, менталитета. В США и России вообще все по-другому, нет ничего общего, – сказал Никита Охотюк.

27 комментариев
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Когда выступал в «Нью-Джерси», пытался уехать каждый год, но меня не отпускали.

Из рабства парень вырвался!))
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С таким рвением ему нужно в армию сходить, а не в хоккей играть.
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Инъекцию патриотизма вкололи?
Нужно признаться,прежде всего себе,тытпросто не уровень НХЛ,а в АХЛ да,кататься на автобусах смысла нет
Если дома тебе не только хлеб с мамлом предложат,но и шедрую плюху икры
+26
-9
+17
Ответ Radik_2.0
то есть вы даже гипотетически не допускаете возможность, что человеку действительно не было комфортно жить в другой стране?
Речь о том, что Охотюк банально не потянул новый уровень, а виноваты у него все остальные, даже чужая страна)
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"Бывает, проснусь посреди ночи на чужбине, а тело все зудит - так сильно хочется обнять русскую берёзку!" - со слезами на глазах поведал хоккеист.
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«это я ее бросил, а не она меня. Да и вообще она стремная была и никогда мне не нравилась»
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Не мог спокойно гулять по улицам Джерси со своим медведем, играя на балалайке, надев ушанку?
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Еще одна легенда АХЛ.
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Ну понятно - сам забил на игру еще 3 года назад, но ему играть не давали и не отпускали. Настолько важный игрок!
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Ответ ГЕНПЛАН
Когда выступал в «Нью-Джерси», пытался уехать каждый год, но меня не отпускали. Из рабства парень вырвался!))
Три года в плену, это вам не баран чихнул)))
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Ответ VladimirMezin1
Как же либерах корежит от того, что кто-то не может жить в США и хочет жить в России. Для них это как кислоты выпить
Как же у ваты начинает все бурлить, когда несут несусветный бред.
+6
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+2
Ответ Radik_2.0
то есть вы даже гипотетически не допускаете возможность, что человеку действительно не было комфортно жить в другой стране?
Гипотетически допускаю(ем), но только выглядит это всё тогда несколько иначе. Открываем профиль Охотюка. Человеку 23 года, в декабре будет 24.

ТРИ сезона с 2017-18 до 2019-20 играл за Оттаву 67 в ОХЛ.

С сезона 2020-21 до 2022-23 он в системе Дэвилз ТРИ года пробивался в основу!

Ещё ОДИН сезон 2023-24 провёл в системе Хосе и Калгари, ничего не добился.

Итого довольно взрослый человек СЕМЬ! сезонов провёл в Северной Америке, рвал **пу, чтобы ТАМ закрепиться, а теперь ВДРУГ прозрел и понял - да не, это не моё. После того, как обо***л*я там по основному направлению работы. Ну да, ну да, конечно.
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так хотел играть в России, что свалил за речку в 17 лет и играл там 7 лет, а когда стал не нужен резко соскучился по берёзкам
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67 матчей за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».
С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке.

Тут не менталитет,а просто донный уровень,походу.
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Довольно много людей, которые не могут жить в чужих краях. Особенно если ты про эти края не читал в детстве книжек.
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Вполне такое может быть. Меня никогда не тянуло жить зарубужом, особенно в сша, хотя я уж либерал либералыч и английский у меня вполне приличный
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Нужна информация про зарплату там и тут. Многое станет понятно
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Ответ Strannix
С таким рвением ему нужно в армию сходить, а не в хоккей играть.
А тебе нужно теледоктором быть.
Все проблемы насквозь видишь
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Ответ Сергей Галынский
Инъекцию патриотизма вкололи? Нужно признаться,прежде всего себе,тытпросто не уровень НХЛ,а в АХЛ да,кататься на автобусах смысла нет Если дома тебе не только хлеб с мамлом предложат,но и шедрую плюху икры
то есть вы даже гипотетически не допускаете возможность, что человеку действительно не было комфортно жить в другой стране?
+16
-16
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Никита Охотюк на Родину
0
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