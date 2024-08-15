Защитник ЦСКА Охотюк: «Никогда не нравилось жить в Америке – не хватало нашей культуры. С моим менталитетом тяжело в США – очень люблю Россию»
Никита Охотюк заявил, что ему никогда не нравилось жить в США.
В межсезонье 23-летний хоккеист подписал договор с ЦСКА. В НХЛ он провел 67 матчей за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».
– Когда поняли, что пришло время возвращаться на родину?
– Буду честен: я еще три года назад хотел вернуться, каждый год об этом думал, старался, но не получалось.
Контракт заканчивался, прошла половина сезона за океаном, я уже тогда принял для себя решение: «Пора».
– Вы сказали, что скучали по культуре, родному языку. По самой России тоже сильно соскучились?
– Да. У меня здесь семья, друзья, родственники. И сам я очень люблю Россию. С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке.
– В «Калгари» вам, по сути, не давали нормальных шансов?
– Да, было такое. Уже чувствовал себя не в своей тарелке.
– Вас озадачил обмен из «Сан-Хосе» или уже после ухода из «Нью-Джерси» многое понимали?
– Как уже говорил, еще года три назад думал о возвращении. Когда выступал в «Нью-Джерси», пытался уехать каждый год, но меня не отпускали.
Я и лично разговаривал, пробовал договориться, встречался с генеральным менеджером. Говорил: «Отпустите, дайте поиграть». Однако никак не получалось.
– Нью-Йорк и Калифорния – не самые плохие места для жизни.
– Если говорить в плане жизни, то мне в Америке никогда не нравилось жить.
Повторюсь: не хватало нашей культуры, менталитета. В США и России вообще все по-другому, нет ничего общего, – сказал Никита Охотюк.
Из рабства парень вырвался!))
Нужно признаться,прежде всего себе,тытпросто не уровень НХЛ,а в АХЛ да,кататься на автобусах смысла нет
Если дома тебе не только хлеб с мамлом предложат,но и шедрую плюху икры
ТРИ сезона с 2017-18 до 2019-20 играл за Оттаву 67 в ОХЛ.
С сезона 2020-21 до 2022-23 он в системе Дэвилз ТРИ года пробивался в основу!
Ещё ОДИН сезон 2023-24 провёл в системе Хосе и Калгари, ничего не добился.
Итого довольно взрослый человек СЕМЬ! сезонов провёл в Северной Америке, рвал **пу, чтобы ТАМ закрепиться, а теперь ВДРУГ прозрел и понял - да не, это не моё. После того, как обо***л*я там по основному направлению работы. Ну да, ну да, конечно.
С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке.
Тут не менталитет,а просто донный уровень,походу.
Все проблемы насквозь видишь