Защитник ЦСКА Охотюк: «Никогда не нравилось жить в Америке – не хватало нашей культуры. С моим менталитетом тяжело в США – очень люблю Россию»

Никита Охотюк заявил, что ему никогда не нравилось жить в США.

В межсезонье 23-летний хоккеист подписал договор с ЦСКА. В НХЛ он провел 67 матчей за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».

– Когда поняли, что пришло время возвращаться на родину?

– Буду честен: я еще три года назад хотел вернуться, каждый год об этом думал, старался, но не получалось.

Контракт заканчивался, прошла половина сезона за океаном, я уже тогда принял для себя решение: «Пора».

– Вы сказали, что скучали по культуре, родному языку. По самой России тоже сильно соскучились?

– Да. У меня здесь семья, друзья, родственники. И сам я очень люблю Россию. С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке.

– В « » вам, по сути, не давали нормальных шансов?

– Да, было такое. Уже чувствовал себя не в своей тарелке.

– Вас озадачил обмен из « » или уже после ухода из «Нью-Джерси» многое понимали?

– Как уже говорил, еще года три назад думал о возвращении. Когда выступал в « », пытался уехать каждый год, но меня не отпускали.

Я и лично разговаривал, пробовал договориться, встречался с генеральным менеджером. Говорил: «Отпустите, дайте поиграть». Однако никак не получалось.

– Нью-Йорк и Калифорния – не самые плохие места для жизни.

– Если говорить в плане жизни, то мне в Америке никогда не нравилось жить.

Повторюсь: не хватало нашей культуры, менталитета. В США и России вообще все по-другому, нет ничего общего, – сказал .