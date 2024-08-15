Буше пропустит месяц из-за травмы, ранее выбыл Ткачев. «Авангард» начнет сезон КХЛ без двух лучших бомбардиров прошлого чемпионата

Теги Авангард травмы КХЛ Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Рид Буше пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы.

«Авангард» сообщил о том, что восстановление форварда займет около месяца.

Рид Буше получил повреждение в первом периоде контрольного матча против минского «Динамо» (2:1), который прошел 12 августа.

Американский форвард – лучший снайпер КХЛ и лучший бомбардир «Авангарда» в прошлом сезоне. Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее в ходе индивидуальной подготовки ахиллово сухожилие порвал Владимир Ткачев – нападающий «Авангарда» пропустит несколько месяцев.

Форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне, отметившись 75 (20+55) баллами в 58 матчах.

«Авангард» начнет новый сезон КХЛ 4 сентября матчем против «Сибири».

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10 комментариев
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Звягину сильно не повезло. Лишиться двух ведущих напов в начале сезона - такого любому тренеру не пожелаешь. А тут по сути его первый сезон.
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Невезуха - это мягко сказано.
Хорошо хоть быстро восстановится.
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Пожелаю быстрейшего выздоровления двум лидером Авы
Сильнейшие всегда должны играть
+1
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Теперь топ 6 уровня условного витязя:
Яремчук - Вей - Рейнгардт
Галиев - Касселс - Филатьев
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Ждем скучный хоккей в исполнении николишина и компании, очень жаль
+1
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наберём 100% очков, не переживайте
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По всей видимости физрук намудрил с подготовкой, нет?
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Нет ведущего звена, второе - так себе. Весело будет
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Макеева подписывайте
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