Буше пропустит месяц из-за травмы, ранее выбыл Ткачев. «Авангард» начнет сезон КХЛ без двух лучших бомбардиров прошлого чемпионата
Рид Буше пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы.
«Авангард» сообщил о том, что восстановление форварда займет около месяца.
Рид Буше получил повреждение в первом периоде контрольного матча против минского «Динамо» (2:1), который прошел 12 августа.
Американский форвард – лучший снайпер КХЛ и лучший бомбардир «Авангарда» в прошлом сезоне. Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 играх Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее в ходе индивидуальной подготовки ахиллово сухожилие порвал Владимир Ткачев – нападающий «Авангарда» пропустит несколько месяцев.
Форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне, отметившись 75 (20+55) баллами в 58 матчах.
«Авангард» начнет новый сезон КХЛ 4 сентября матчем против «Сибири».
Хорошо хоть быстро восстановится.
Сильнейшие всегда должны играть
Яремчук - Вей - Рейнгардт
Галиев - Касселс - Филатьев