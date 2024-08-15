Буше пропустит месяц из-за травмы, ранее выбыл Ткачев. «Авангард» начнет сезон КХЛ без двух лучших бомбардиров прошлого чемпионата

Рид Буше пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы.

« » сообщил о том, что восстановление форварда займет около месяца.

получил повреждение в первом периоде контрольного матча против минского «Динамо» (2:1), который прошел 12 августа.

Американский форвард – лучший снайпер КХЛ и лучший бомбардир «Авангарда» в прошлом сезоне. Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 играх Фонбет чемпионата .

Ранее в ходе индивидуальной подготовки ахиллово сухожилие порвал – нападающий «Авангарда» пропустит несколько месяцев.

Форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне, отметившись 75 (20+55) баллами в 58 матчах.

«Авангард» начнет новый сезон КХЛ 4 сентября матчем против «Сибири».