Драйзайтль получит 12+ млн долларов в год по новому контракту с «Эдмонтоном» (Sports Illustrated)

Теги Торонто Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Остон Мэттьюс деньги Хоккей

Леон Драйзайтль заработает 12 млн долларов в год по договору с «Эдмонтоном».

Ранее сообщалось, что продление договора с 28-летним немцем является приоритетом для менеджмента канадской команды.

Издание Sports Illustrated отмечает, что Драйзайтль получит минимум 12 миллионов долларов по новому соглашению.

Ориентиром для стороны игрока на переговорах будет контракт Остона Мэттьюса на 13,25 миллиона долларов в год.

«Эдмонтон» же рассчитывает оставить Коннора Макдэвида с зарплатой в 12,5 миллиона долларов за сезон самым высокооплачиваемым игроком команды.

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26 комментариев
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Вообще без вопросов, учитывая его нынешний контракт
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Ответ IceDushman
Адекватно,что хотят оставить Мака самым высокооплачиваемым.
Думаю, Леону совершенно неинтересна зарплата Коннора. У него свои интересы.
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Ответ NARTMEN
Леону нужно уходить и не для того, чтоб больше получить. Он должен играть в команде, где будет первой звездой и команду построят вокруг него, а то повторит путь Малкина, который такое ощущение, что свой потенциал не раскрыл до конца, в том числе и за наличия Кросби.
Неплохой такой путь, скажу я тебе - три КС, первый русский "Конь", 1000+ очков и без 5 мин 500 шайб
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Ответ Михаил Черный
Тампа обожглась на этом. Сначала Поинт повторил кэпхит Кучерова, потом Сергачеву отвалили больше чем Хедману. Драйзайтль если адекватный чел, то не будет биться с клубом за 31-й спальню в особняке и остановится на сумме меньше 12,5.
он если адекватный, то не будет подписывать с этим дном контракт, а уйдет в другой клуб на 13-14 млн. с чего бы ему делать скидку, он ее уже сделал один раз, а сейчас ему надо подписать контракт всей жизни, на максимальный срок и максимальную сумму
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Ответ IceDushman
И у клуба тоже есть свои интересы.
Все козыри, увы, в руках Леона,
год контракта и он свободен, как ветер! 😏
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Ответ IceDushman
Адекватно,что хотят оставить Мака самым высокооплачиваемым.
Тампа обожглась на этом.
Сначала Поинт повторил кэпхит Кучерова, потом Сергачеву отвалили больше чем Хедману.

Драйзайтль если адекватный чел, то не будет биться с клубом за 31-й спальню в особняке и остановится на сумме меньше 12,5.
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ужаться по деньгам да ещё и в Канаде, крепко подумать надо Леону
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Адекватно,что хотят оставить Мака самым высокооплачиваемым.
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Ответ NARTMEN
Леону нужно уходить и не для того, чтоб больше получить. Он должен играть в команде, где будет первой звездой и команду построят вокруг него, а то повторит путь Малкина, который такое ощущение, что свой потенциал не раскрыл до конца, в том числе и за наличия Кросби.
Малкин по менталке не потянул бы роль единоличного лидера команды, поэтому правильно сделал, что всю карьеру провел с Кросби.
Может ли Драйз быть крутой первой звездой? Сложно сказать.
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Ответ Дмитрий Кораблев
Вопрос. а куда он влезал бы с максималкой? Есть такие клубы с платежкой и амбициями для него? Эдмонтон не тянет при любом раскладе - в 7 игре было видно/, что встала команда и на моральных уже ***
команда встала в 7 матче финала КС - сразу видно что не тянет 🤣
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Ответ The world champion 1998
Есть, пожалуйста, Каролина, например. Бостон, Нэшвилл, Вегас. На него претендентов достаточно будет... Да тянет он всё, и в регулярке, и в ПО дофига набирает.
Ага в «Вегасе» его только не хватает с кэпхитом 12 🍋. Там и так потолок привышают.
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Конечно, рад буду ошибиться,
но предполажу, что Леон на такую сумму
не согласится, его реальная цена
14+ на 8 лет.
Особенно, в Канаде.
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12 млн это уступка клубу, что же ради достижения цели готов уступить.
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Если это так, то этот сезон последний, в котором Эдмонтон может взять кубок. Там ещё и Бушара надо продлевать, даже без контракта Нерса, нормальный боттом не смогут собрать. Тот же Джефф Скиннера второй год за еду играть не будет.
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Леон наверняка не захочет получать меньше Мэтьюза. 14 млн на 8 лет может смело просить.
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Ответ The world champion 1998
Думаю, Леону совершенно неинтересна зарплата Коннора. У него свои интересы.
И у клуба тоже есть свои интересы.
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12 адекватно, если Овечкин на 7 месяце имел 9.5, а Кузьма 7.5.
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«Эдмонтону» надо лучше думать, куда или как Нерса сбагрить. Этот нигга всю малину портит своим кэпхитом и игрой.
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Леону нужно уходить и не для того, чтоб больше получить. Он должен играть в команде, где будет первой звездой и команду построят вокруг него, а то повторит путь Малкина, который такое ощущение, что свой потенциал не раскрыл до конца, в том числе и за наличия Кросби.
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Ответ The world champion 1998
Есть, пожалуйста, Каролина, например. Бостон, Нэшвилл, Вегас. На него претендентов достаточно будет... Да тянет он всё, и в регулярке, и в ПО дофига набирает.
там вашик его может ещё подписать в следующем сезоне. как раз первые два центра будут Леон и Дюбуа, ну и в историю может себя вписать, как тот, с чьей помощью Саня рекорд побил))
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С таким кэпхитом, боюсь,
контракт будет не больше лет пяти.
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