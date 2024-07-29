Драйзайтль получит 12+ млн долларов в год по новому контракту с «Эдмонтоном» (Sports Illustrated)

Леон Драйзайтль заработает 12 млн долларов в год по договору с «Эдмонтоном».

Ранее сообщалось, что продление договора с 28-летним немцем является приоритетом для менеджмента канадской команды.

Издание Sports Illustrated отмечает, что Драйзайтль получит минимум 12 миллионов долларов по новому соглашению.

Ориентиром для стороны игрока на переговорах будет контракт Остона Мэттьюса на 13,25 миллиона долларов в год.

«Эдмонтон» же рассчитывает оставить Коннора Макдэвида с зарплатой в 12,5 миллиона долларов за сезон самым высокооплачиваемым игроком команды.