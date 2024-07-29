Драйзайтль получит 12+ млн долларов в год по новому контракту с «Эдмонтоном» (Sports Illustrated)
Леон Драйзайтль заработает 12 млн долларов в год по договору с «Эдмонтоном».
Ранее сообщалось, что продление договора с 28-летним немцем является приоритетом для менеджмента канадской команды.
Издание Sports Illustrated отмечает, что Драйзайтль получит минимум 12 миллионов долларов по новому соглашению.
Ориентиром для стороны игрока на переговорах будет контракт Остона Мэттьюса на 13,25 миллиона долларов в год.
«Эдмонтон» же рассчитывает оставить Коннора Макдэвида с зарплатой в 12,5 миллиона долларов за сезон самым высокооплачиваемым игроком команды.
год контракта и он свободен, как ветер! 😏
Сначала Поинт повторил кэпхит Кучерова, потом Сергачеву отвалили больше чем Хедману.
Драйзайтль если адекватный чел, то не будет биться с клубом за 31-й спальню в особняке и остановится на сумме меньше 12,5.
Может ли Драйз быть крутой первой звездой? Сложно сказать.
но предполажу, что Леон на такую сумму
не согласится, его реальная цена
14+ на 8 лет.
Особенно, в Канаде.
контракт будет не больше лет пяти.