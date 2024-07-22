Андрей Назаров: «США не до спорта – Байден уходит на пенсию, трагикомедии переходят в комедии. Победа будет за нами»

Теги НХЛ Андрей Назаров КХЛ лимит на легионеров Политика Чемпионат.com Дональд Трамп Джо Байден Хоккей

Андрей Назаров высказался о лимите на легионеров и ситуации в США.

«Хоккейное межсезонье в России постепенно завершается. Грядущий чемпионат обещает стать еще более интересным, чем предыдущий.

Мы видим, что произошли очередные изменения в правилах, а также лига снова вернулась к лимиту на иностранцев в пять человек.

На что это может повлиять? Скоро, наверное, все наши тренеры выучат английский язык, а вот молодежи пробиваться в состав будет сложнее. Хотя и принцип честной конкуренции никто не отменял.

Пока у нас активно обсуждаются хоккейные дела, в Америке совершенно не до спорта. Сперва там стреляли в одного из кандидатов в президенты, а затем действующий глава государства собрался с мыслями и заявил о том, что дорабатывает срок, после чего уходит на пенсию.

Трагикомедии в США плавно переходят в комедии, наблюдать за всей этой мыльной оперой на фоне российских политических и общественных успехов не совсем обычно. Главное, что мы знаем: победа все равно будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ

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36 комментариев
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Видимо Андрей Назаров - это политический обозреватель для Sports👌
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Это только в крепостнических странах сменяемость власти трагикомедия, особенно для прикормленных холуев, в большинстве же стран это уже давно обычное явление.
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КХЛ, английский язык, Байден...
Что ты чёрт возьми несёшь?
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Где посмотреть на этот фон успехов?😅
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при чем тут НХЛ и Байден? какая у них связь кроме того что к нему можно придти с КС сфоткаться?
задрал уже этот ультрапатриот
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Вам бы с Ромкой в песочнице в солдатиков играть и в пионерском отряде под барабан ходить. Как же плохо когда в голове каша … манная
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Там хоть президенты уходят на пенсию, при чём сами...
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А почему он подробнее не остановился на "российских политических и общественных успехах" - интересно было бы почитать☝🏻
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Ответ Заборостроитель
Где посмотреть на этот фон успехов?😅
На первом или в гостях у Белки в дупле Салавья по второму
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да, трагедия, байден уходит. как же теперь без шуток о его дееспособности среди глубинного населения
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Дело в том что США не зависят от одного человека,президента. Как и Британия от премьер-министра. Поэтому они регулярно меняются,кого-то убивают,а страны как жили на высоком уровне,так и живут.
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Назарик так возбудился, будто это американцы сейчас воюют и помирают сотнями тысяч за царя. Для амеров регулярные предвыборные тяжбы и интриги - нормальное явление. Меньше всего они при этом думают про РФ, где выборы как таковые отсутствуют
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Ответ Иван Буренков
Видимо Андрей Назаров - это политический обозреватель для Sports👌
Тафгай - это всегда лучший эксперт во всем!
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"Главное, что мы знаем: победа все равно будет за нами".
Ни как не могу увязать то, что Назаров сказал выше и эту глубокую мысль в конце спича. Помогите, пожалуйста.
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Я не пойму, почему все эти лизуны так возбудились?Как по указке, вся эта гниль одно и тоже-байден всё-победа за нами…я реально не могу ничего понять
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Как они раньше жили до всей этой гнилой движухи?
Столько грязи в себе держать.
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Уж лучше уходить на пенсию,чем вперёд ногами.
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Назаров превратился в политического стендапера?
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Будет? Он иноагент что ли или первый канал не смотрит??? Ващет Европа 2 года уже,как замёрзла,а наши уже в пригороде Вашингтона сёла освобождают
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закусывать надо
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Обычным американцам и уж тем более руководителям клубов НХЛ глубоко плевать на политику и кто будет президентом!!! Лишь бы у них всё было хорошо и их бизнес не пострадал!!!
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Ответ Сулаквелидзе
Тафгай - это всегда лучший эксперт во всем!
я сначала подумал что это тот зашкварный повар из рекламы😂😂😂
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Спичрайтер Назарова похоже ушел в самопародию.
И опять без слов о великом тренере.
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Ответ Олег
Назарыч хорош в 🤡 играть. 🤐... ....
Он не играет.Он такой
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Нематерных слов для этого Де Билла давно уже подобрать не могу.
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За вами?
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Ларин, задолбал уже!!!
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это только если сравнивать баталии политической конкуренции со зловонием, которое по недоразумению назвал "политическими и общественными успехами"
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ещё плакать будете после прихода Трампа ,вспомните добрым слово Байдена 😂
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ВАС там много?
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