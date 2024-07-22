Андрей Назаров: «США не до спорта – Байден уходит на пенсию, трагикомедии переходят в комедии. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о лимите на легионеров и ситуации в США.

«Хоккейное межсезонье в России постепенно завершается. Грядущий чемпионат обещает стать еще более интересным, чем предыдущий.

Мы видим, что произошли очередные изменения в правилах, а также лига снова вернулась к лимиту на иностранцев в пять человек.

На что это может повлиять? Скоро, наверное, все наши тренеры выучат английский язык, а вот молодежи пробиваться в состав будет сложнее. Хотя и принцип честной конкуренции никто не отменял.

Пока у нас активно обсуждаются хоккейные дела, в Америке совершенно не до спорта. Сперва там стреляли в одного из кандидатов в президенты, а затем действующий глава государства собрался с мыслями и заявил о том, что дорабатывает срок, после чего уходит на пенсию.

Трагикомедии в США плавно переходят в комедии, наблюдать за всей этой мыльной оперой на фоне российских политических и общественных успехов не совсем обычно. Главное, что мы знаем: победа все равно будет за нами», – сказал бывший тренер клубов .