Быков о Ночной лиге: «Руководство России близко осознала важность развития спорта и хоккея. Это очень близкий к темпераменту, русскому характеру вид спорта»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков КХЛ любительский хоккей Политика Хоккей

Вячеслав Быков рассказал о том, как относится к Ночной хоккейной лиге.

«За» двумя руками. Это спорт. А спорт – это возможность и себя показать, и раскрыть себя, и возможность быть в команде.

Когда ты в команде – это что-то такое очень ценное, это очень хрупкое, теплое, захватывает.

Я помню этот момент. Когда я работал с национальной сборной, мне приходилось общаться с высшим руководством [страны], и мы очень много разговаривали по поводу хоккея.

Ведь хоккей – это очень близкий к нашему темпераменту, к нашему русскому характеру вид спорта. Это вот такая широта, это как пляска такая.

Поэтому руководство страны очень по-доброму и очень близко осознали важность развития спорта и хоккея, в частности.

Мы нашли отклик у руководства и старались как можно лучше пропагандировать хоккей. В связи с этим сборная команда стала выходить на совсем другой уровень. Мы снова начали побеждать, мы снова начали приносить победы. Это гордость для всей страны.

Я тоже участвовал в каких-то матчах «Ночной лиги». Мы проводили один матч на Красной площади. Это было уникально.

Что может быть лучше [в качестве] пропаганды [хоккея], чем такие матчи? А это привлекает кого? Это привлекает детей, родителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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3 комментария
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Как же Канада и США выживают без Ночной лиги?!
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,,что может быть лучше ПРОПАГАНДЫ?,, был человек...и нету...возвращайся, швейцарец!
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это очень близкий к нашему темпераменту, к нашему русскому характеру вид спорта. Это вот такая широта, это как пляска такая...
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Ну теперь понятно, что такое "русский характер".
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