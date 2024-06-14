Быков о политизации спорта: «Было важно показать, что хоккей в нашей стране на очень хорошем уровне. Система дает возможность развиваться»
Вячеслав Быков высказался о политизации спорта.
«Я думаю, что со стороны Запада старались политизировать взаимодействие спортивных делегаций и каким-то образом благодаря этому настраивали своих спортсменов, я так предполагаю.
С нашей стороны нам просто было важно показать, что хоккей в нашей стране, в нашей политической системе находится на очень хорошем уровне и мы ни в коей мере не имеем ни каких-то проблем, ни каких-то притязаний со стороны политической системы.
Сама система нам дает возможность развиваться, получать удовольствие и быть на хорошем международном уровне, показать настоящее лицо советского спортсмена. Не более того. Мы всегда прекрасно знали, кто мы и кого мы представляем.
Мы играли в хоккей. Здесь [на Западе] немножко другой стиль был. Сейчас он уже универсализировался, но на тот момент в Северной Америке и в Европе базировался больше на таком силовом хоккее: больше контактов, больше каких-то трений на льду.
Мы постарались показать, что [важны] не только физический контакт, но и креативность, творчество.
Сам спорт, и хоккей в частности – это творческая составляющая, творческая деятельность», – сказал экс-хоккеист сборной СССР и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Что это за набор слов ?