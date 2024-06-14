Быков о политизации спорта: «Было важно показать, что хоккей в нашей стране на очень хорошем уровне. Система дает возможность развиваться»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков НХЛ сборная СССР КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался о политизации спорта.

«Я думаю, что со стороны Запада старались политизировать взаимодействие спортивных делегаций и каким-то образом благодаря этому настраивали своих спортсменов, я так предполагаю.

С нашей стороны нам просто было важно показать, что хоккей в нашей стране, в нашей политической системе находится на очень хорошем уровне и мы ни в коей мере не имеем ни каких-то проблем, ни каких-то притязаний со стороны политической системы.

Сама система нам дает возможность развиваться, получать удовольствие и быть на хорошем международном уровне, показать настоящее лицо советского спортсмена. Не более того. Мы всегда прекрасно знали, кто мы и кого мы представляем.

Мы играли в хоккей. Здесь [на Западе] немножко другой стиль был. Сейчас он уже универсализировался, но на тот момент в Северной Америке и в Европе базировался больше на таком силовом хоккее: больше контактов, больше каких-то трений на льду.

Мы постарались показать, что [важны] не только физический контакт, но и креативность, творчество.

Сам спорт, и хоккей в частности – это творческая составляющая, творческая деятельность», – сказал экс-хоккеист сборной СССР и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

6 комментариев
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Это он про Швейцарию?
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...Было важно показать, что хоккей в нашей политической системе находится на очень хорошем уровне. Система дает возможность развиваться...

Что это за набор слов ?
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Система дает возможность развиваться? Надо уточнить, какая именно. Есть "система Йозе Марино"
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Им ротенберг приказал в каждом интервью, упоминать про систему
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Ответ Ромарио163
Это он про Швейцарию?
Цюрих
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