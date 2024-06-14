Тренер «Эдмонтона» о 0-3 в финале: «Показали, что можем обыграть «Флориду». Нет такого, что нас переиграли, и мы говорим: «Соперник лучше нас»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух считает, что «Эдмонтон» способен обыграть «Флориду».

«Ойлерс» проиграли «Пантерс» (3:4) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии стал 0-3 в пользу «Флориды».

«Думаю, мы показали, что может обыграть эту команду. В это по-прежнему есть вера. Нет такого, что нас переиграли, и мы говорим: «Соперник лучше нас».

Не думаю, что в нашей раздевалке есть какие-либо сомнения», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

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6 комментариев
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Нужно в себя верить и заражать уверенностью в команду . Но говорить высокопарно о сопернике который выиграл 3 матча подряд , съел ваше большинство ( до серии лучшее в плове) мягко говоря некорректно
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Да уж какие тут сомнения...
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Он совсем с дуба рухнул? Из первой лиги в высшую и до финала. С такими заявками он обратно туда спустится... Как в политике себя ведет...
Руководство само даст понять какой результат их устроит, а твое дело смотреть на счет на табло. от слова Можно, до Выполнил - пропасть!!!!
+2
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+1
Мне приснилось тут однажды
Что вот это кубок Стэнли
Мы забрали в седьмом матче.
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
+1
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Мне кажется или он после каждого поражения это говорил?
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Это который после второй игры говорил, что "мы наиграли на 1-1"))))
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