Тренер «Эдмонтона» о 0-3 в финале: «Показали, что можем обыграть «Флориду». Нет такого, что нас переиграли, и мы говорим: «Соперник лучше нас»
Крис Кноблаух считает, что «Эдмонтон» способен обыграть «Флориду».
«Ойлерс» проиграли «Пантерс» (3:4) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии стал 0-3 в пользу «Флориды».
«Думаю, мы показали, что может обыграть эту команду. В это по-прежнему есть вера. Нет такого, что нас переиграли, и мы говорим: «Соперник лучше нас».
Не думаю, что в нашей раздевалке есть какие-либо сомнения», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
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Руководство само даст понять какой результат их устроит, а твое дело смотреть на счет на табло. от слова Можно, до Выполнил - пропасть!!!!
Что вот это кубок Стэнли
Мы забрали в седьмом матче.
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