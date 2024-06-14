Тренер «Эдмонтона» о 0-3 в финале: «Показали, что можем обыграть «Флориду». Нет такого, что нас переиграли, и мы говорим: «Соперник лучше нас»

Крис Кноблаух считает, что «Эдмонтон» способен обыграть «Флориду».

«Ойлерс» проиграли «Пантерс» (3:4) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии стал 0-3 в пользу «Флориды».

«Думаю, мы показали, что может обыграть эту команду. В это по-прежнему есть вера. Нет такого, что нас переиграли, и мы говорим: «Соперник лучше нас».

Не думаю, что в нашей раздевалке есть какие-либо сомнения», – сказал главный тренер « » Крис Кноблаух.

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