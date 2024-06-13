«Каролина» подпишет 3-летний контракт с Чэтфилдом с зарплатой 3 млн долларов в год. Защитник набрал 22 очка в сезоне НХЛ
«Каролина» и Джэйлен Чэтфилд подпишут контракт на 9 миллионов долларов.
«Харрикейнс» согласовали условия нового договора с 28-летним защитником, который мог выйти на рынок свободных агентов.
С хоккеистом подпишут контракт на три года со средней зарплатой три миллиона долларов за сезон.
По истекающему соглашению хоккеист получал 762,5 тысяч долларов.
В нынешнем сезоне Джэйлен Чэтфилд провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 (8+14) очка при полезности «плюс 15» и среднем игровом времени 15:11.
В плей-офф хоккеист сыграл 11 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 1».