«Каролина» подпишет 3-летний контракт с Чэтфилдом с зарплатой 3 млн долларов в год. Защитник набрал 22 очка в сезоне НХЛ

Теги Каролина НХЛ Джэйлен Чэтфилд Хоккей

«Каролина» и Джэйлен Чэтфилд подпишут контракт на 9 миллионов долларов.

«Харрикейнс» согласовали условия нового договора с 28-летним защитником, который мог выйти на рынок свободных агентов.

С хоккеистом подпишут контракт на три года со средней зарплатой три миллиона долларов за сезон.

По истекающему соглашению хоккеист получал 762,5 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Джэйлен Чэтфилд провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 (8+14) очка при полезности «плюс 15» и среднем игровом времени 15:11.

В плей-офф хоккеист сыграл 11 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 1».

2 комментария
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По моим ощущениям, это win-win...
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Спасибо Чету за лояльность, на рынке мог побольше найти
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