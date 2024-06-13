Третьяк об открытии Игр БРИКС: «Наслаждался праздником и не хотел, чтобы он заканчивался. Спортсмены увидят дружелюбное отношение России ко всем»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Игры БРИКС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о церемонии открытия Игр БРИКС.

«Вчера было потрясающее открытие Игр БРИКС. Я был на четырех Олимпиадах, на двух нес знамя Советского Союза, и я знаю, что это такое, когда ты выходишь с флагом.

Вчера я увидел, как 87 стран вышли с флагами. По сегодняшнему времени это большой успех.

И было настолько все организованно, что я сидел и наслаждался этим праздником и не хотел, чтобы он заканчивался.

Столько людей было задействовано, и все это было красиво, от сердца. Поэтому я думаю, что все спортсмены, которые приехали к нам в гости, не пожалели.

Они не только здесь будут соревноваться, но и увидят прекрасный город Казань, дружелюбное отношение нашей страны ко всем. Это очень важно», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

5 комментариев
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Там Канада Владика в санкционный список внесла)
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А это закрытое мероприятие? Как то мимо меня вся эта красота прошла
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Ответ Сергей Орлов
Там Канада Владика в санкционный список внесла)
Ну здесь то он король.🤷🏻‍♂️
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Из серии: замутим свой Блекджэк с баром и тому подобное
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Что он делал в Казани? Как же фхр? Не работает?!
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