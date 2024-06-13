«Адмирал» подписал контракт с вратарем Богдановым на год

«Адмирал» заключил контракт с вратарем Никитой Богдановым.

Соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/25.

– воспитанник СКА. Большую часть карьеры он провел в командах системы питерского клуба.

В прошлом сезоне вратарь дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в составе « ». Он сыграл 8 матчей и отразил 90% бросков.

«Никиту мы подписываем для глубины состава, в помощь Василию Демченко и Андрею Мишурову. Арсений Цыба, которой в прошлом сезоне был третьим вратарем в « », будет со старта предсезонных сборов командирован в « », в расположение нашего клуба-партнера.

В прошлом сезоне он проделал большую работу, но получил мало игровой практики. Ему 22 года – нужно играть, набираться опыта», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.