Хайнс стал ассистентом Салливана в сборной США на Турнир четырех наций. Команда тренера проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024

Джон Хайнс назначен ассистентом главного тренера сборной США.

Специалист, возглавляющий «Миннесоту», вошел в тренерский штаб национальной сборной на Турнир четырех наций.

Главным тренером команды ранее назначили Майка Салливана из «Питтсбурга».

провел ЧМ-2024 во главе сборной США и проиграл команде Чехии (0:1) в четвертьфинале турнира.

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.