«Торпедо» подписало контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом на год

Теги Торпедо переходы КХЛ Маркус Филлипс Хоккей

«Торпедо» заключило односторонний контракт с Маркусом Филлипсом на год.

«25-летний игрок обороны в юношеские годы выступал в системе «Торонто», получал вызовы в юношескую, юниорскую и молодежную национальные сборные, регулярно становился участником «Матчей всех звезд». В 2017 году был задрафтован клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». 

Взрослая карьера Маркуса развивалась в канадских лигах, а после двух полноценных сезонов в АХЛ (10 очков: 3+7 – в сезоне-2020/21 и 7 очков: 1+6 – в сезоне-2021/22) игрок перебрался в Европу. 

Сезон-2022/23 Филлипс провел в финском «Эссяте» (4 результативные передачи в 33 матчах), а минувший – отыграл в венгерском «Секешфехерваре», где набрал 16 (5+11) очков в 38 матчах регулярки и еще 3 (1+2) – в 7 матчах плей-офф. 

Желаем Маркусу Филлипсу надежной игры в обороне и новых результативных достижений – в «Торпедо», – говорится в заявлении клуба. 

1 комментарий
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По инфе ,которой располагаю ,подписание сомнительное ,но сезон покажет .Добро пожаловать Маркус ✊
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