«Торпедо» подписало контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом на год

«Торпедо» заключило односторонний контракт с Маркусом Филлипсом на год.

«25-летний игрок обороны в юношеские годы выступал в системе «Торонто», получал вызовы в юношескую, юниорскую и молодежную национальные сборные, регулярно становился участником «Матчей всех звезд». В 2017 году был задрафтован клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

Взрослая карьера Маркуса развивалась в канадских лигах, а после двух полноценных сезонов в АХЛ (10 очков: 3+7 – в сезоне-2020/21 и 7 очков: 1+6 – в сезоне-2021/22) игрок перебрался в Европу.

Сезон-2022/23 Филлипс провел в финском «Эссяте» (4 результативные передачи в 33 матчах), а минувший – отыграл в венгерском «Секешфехерваре», где набрал 16 (5+11) очков в 38 матчах регулярки и еще 3 (1+2) – в 7 матчах плей-офф.

Желаем Маркусу Филлипсу надежной игры в обороне и новых результативных достижений – в «Торпедо», – говорится в заявлении клуба.