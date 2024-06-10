НХЛ не сможет повлиять на превышение потолка при травмах без участия профсоюза. «Проблему LTIR» могут обсудить на переговорах о новом соглашении

НХЛ не сможет повлиять на превышение потолка при травмах без участия профсоюза.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о «проблеме LTIR».

По нынешним правилам, клубы могут превышать потолок зарплат в регулярном чемпионате, помещая выбывших хоккеистов в LTIR – список травмированных на долгий срок игроков.

Команды могут усиливаться перед дедлайном на освободившиеся деньги, а в плей-офф (где потолок зарплат не действует) ожидать возвращения травмированных.

В последнее время активно обсуждались примеры « » (Никита Кучеров пропустил всю регулярку в сезоне-2020/21, а затем отыграл плей-офф) и « » (Марк Стоун в двух сезонах подряд пропускал часть регулярки и выходил на лед с самого начала плей-офф), выигравших Кубок Стэнли с использованием этого механизма.

«Я получил некоторые отзывы от руководителей клубов, но не от всех. Большинство мнений, которые мне известны, сводятся к тому, что в идеале мы должны попытаться как-то решить эту проблему. Никто не считал, что это станет серьезной проблемой с точки зрения конкуренции в краткосрочной перспективе.

Если мы захотим внести какие-то изменения, то об этом нужно будет договариваться с Ассоциацией игроков. Может ли это произойти, учитывая, что текущему коллективному соглашению осталось действовать всего 2 года? Я не даю никаких обещаний. Возможно, что нам придется заняться этим на переговорах по новому соглашению», – сказал Дэйли.

Действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом рассчитано до завершения сезона-2025/26.