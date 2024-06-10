НХЛ не сможет повлиять на превышение потолка при травмах без участия профсоюза. «Проблему LTIR» могут обсудить на переговорах о новом соглашении

Теги травмы Тампа-Бэй Кубок Стэнли Билл Дэйли НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Вегас потолок зарплат Хоккей

НХЛ не сможет повлиять на превышение потолка при травмах без участия профсоюза.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о «проблеме LTIR». 

По нынешним правилам, клубы могут превышать потолок зарплат в регулярном чемпионате, помещая выбывших хоккеистов в LTIR – список травмированных на долгий срок игроков.

Команды могут усиливаться перед дедлайном на освободившиеся деньги, а в плей-офф (где потолок зарплат не действует) ожидать возвращения травмированных.

В последнее время активно обсуждались примеры «Тампы» (Никита Кучеров пропустил всю регулярку в сезоне-2020/21, а затем отыграл плей-офф) и «Вегаса» (Марк Стоун в двух сезонах подряд пропускал часть регулярки и выходил на лед с самого начала плей-офф), выигравших Кубок Стэнли с использованием этого механизма. 

«Я получил некоторые отзывы от руководителей клубов, но не от всех. Большинство мнений, которые мне известны, сводятся к тому, что в идеале мы должны попытаться как-то решить эту проблему. Никто не считал, что это станет серьезной проблемой с точки зрения конкуренции в краткосрочной перспективе. 

Если мы захотим внести какие-то изменения, то об этом нужно будет договариваться с Ассоциацией игроков. Может ли это произойти, учитывая, что текущему коллективному соглашению осталось действовать всего 2 года? Я не даю никаких обещаний. Возможно, что нам придется заняться этим на переговорах по новому соглашению», – сказал Дэйли. 

Действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом рассчитано до завершения сезона-2025/26. 

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2 комментария
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Сделать, чтоб в плейофф в составе на игру могли быть игроки, кто под потолком. Выше потолка? кто-то в запасе остается на игру.
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