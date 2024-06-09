«Северсталь» подписала Кручинина из «Торпедо» и поздравила нападающего с 33-летием: «Желаем стального здоровья и удачи во всем»

Теги Северсталь Торпедо КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Алексей Кручинин перешел в «Северсталь» из «Торпедо».

Об этом объявила пресс-служба череповчан.

Соглашение с нападающим, которому сегодня исполнилось 33 года, рассчитано на один сезон.

«И, не откладывая, поздравляем нашего новичка с днем рождения. 

Поздравляем форварда и желаем стального здоровья, отличного настроения, удачи во всем», – написано в поздравлении «Северстали».

В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 Кручинин набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах. Перед началом плей-офф сообщалось, что хоккеист был отстранен от основного состава «Торпедо».

6 комментариев
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Не очень понятно, зачем он Северстали, 3-4 звено. В первых двух не вижу ему места. Уж лучше бы Кагарлицкого попробовали подписать, интереснее было б.
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Комментарий удален пользователем
Ахахаха
Ну вы поняли
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Матчи с Северсталью будут ещё жарче.
"Токсичному" Лёхе спасибо и удачи!
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Хотелось бы 6 матчей именно с Северсталью будет заруба там ещё Марин будут против бывших рвать и метать,но Торпедо победит всё равно.
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