«Северсталь» подписала Кручинина из «Торпедо» и поздравила нападающего с 33-летием: «Желаем стального здоровья и удачи во всем»

Алексей Кручинин перешел в «Северсталь» из «Торпедо».

Об этом объявила пресс-служба череповчан.

Соглашение с нападающим, которому сегодня исполнилось 33 года, рассчитано на один сезон.

«И, не откладывая, поздравляем нашего новичка с днем рождения.

Поздравляем форварда и желаем стального здоровья, отличного настроения, удачи во всем», – написано в поздравлении « ».

В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах. Перед началом плей-офф сообщалось, что хоккеист был отстранен от основного состава « ».