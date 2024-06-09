«Северсталь» подписала Кручинина из «Торпедо» и поздравила нападающего с 33-летием: «Желаем стального здоровья и удачи во всем»
Алексей Кручинин перешел в «Северсталь» из «Торпедо».
Об этом объявила пресс-служба череповчан.
Соглашение с нападающим, которому сегодня исполнилось 33 года, рассчитано на один сезон.
«И, не откладывая, поздравляем нашего новичка с днем рождения.
Поздравляем форварда и желаем стального здоровья, отличного настроения, удачи во всем», – написано в поздравлении «Северстали».
В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 Кручинин набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах. Перед началом плей-офф сообщалось, что хоккеист был отстранен от основного состава «Торпедо».
Ну вы поняли
"Токсичному" Лёхе спасибо и удачи!