Экхольм о выходе в финал Кубка Стэнли: «Эдмонтон» еще не закончил. Это просто один шаг в правильном направлении»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Маттиас Экхольм Хоккей

Маттиас Экхольм прокомментировал выход «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерс» прошли «Даллас» (4-2 в серии) в финале Западной конференции.

В шестом матче канадский клуб одержал победу со счетом 2:1.

«Мы еще не закончили. Это просто один шаг в правильном направлении», – сказал защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий