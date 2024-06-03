Экхольм о выходе в финал Кубка Стэнли: «Эдмонтон» еще не закончил. Это просто один шаг в правильном направлении»

Маттиас Экхольм прокомментировал выход «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерс» прошли « » (4-2 в серии) в финале Западной конференции.

В шестом матче канадский клуб одержал победу со счетом 2:1.

«Мы еще не закончили. Это просто один шаг в правильном направлении», – сказал защитник « » .

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили