Дебур о вылете «Далласа»: «Опустошение – единственное ощущение сейчас. Мы должны были довести дело до седьмого матча»

Питер Дебур высказался о поражении «Далласа» от «Эдмонтона» в финале Запада.

«Старс» уступили «Ойлерс» (2-4 в серии, 1:2 в шестом матче при 35:10 по броскам в створ).

«Опустошение – единственное ощущение после такого поражения. Я горжусь нашей командой и нашей борьбой. Мы полностью опустошены. Ребята оставили на льду все. Мы должны были довести дело до седьмого матча.

Надо отдать должное « » – у них получалось в большинстве, особенно в двух последних играх. Вратарь тоже сыграл хорошо.

Бывают тонкие моменты. В пятой игре мы взяли небольшую паузу, и они выиграли. Сегодня пауза была уже у них, но они все равно сумели победить. Вот в чем разница. Не знаю, что еще сказать. Трудно это принять», – сказал главный тренер техасцев.

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх серии с «Далласом» (96,4%)

«Эдмонтон» забил 4 гола в большинстве с 5 попыток в 5-й и 6-й играх с «Далласом». У «Старс» 0% реализации в серии (14 попыток)