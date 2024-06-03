Дебур о вылете «Далласа»: «Опустошение – единственное ощущение сейчас. Мы должны были довести дело до седьмого матча»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур высказался о поражении «Далласа» от «Эдмонтона» в финале Запада.

«Старс» уступили «Ойлерс» (2-4 в серии, 1:2 в шестом матче при 35:10 по броскам в створ). 

«Опустошение – единственное ощущение после такого поражения. Я горжусь нашей командой и нашей борьбой. Мы полностью опустошены. Ребята оставили на льду все. Мы должны были довести дело до седьмого матча. 

Надо отдать должное «Эдмонтону» – у них получалось в большинстве, особенно в двух последних играх. Вратарь тоже сыграл хорошо. 

Бывают тонкие моменты. В пятой игре мы взяли небольшую паузу, и они выиграли. Сегодня пауза была уже у них, но они все равно сумели победить. Вот в чем разница. Не знаю, что еще сказать. Трудно это принять», – сказал главный тренер техасцев. 

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх серии с «Далласом» (96,4%)

«Эдмонтон» забил 4 гола в большинстве с 5 попыток в 5-й и 6-й играх с «Далласом». У «Старс» 0% реализации в серии (14 попыток)

8 комментариев
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Ответ Столичный Чел
После слива Далласа Эдмонтону поневоле задумаешься, а не мог ли Вашингтон выиграть у Рейнджерс.
За счет нападения видимо?
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Дебур уже походит на персональный хоккейный аналог «Тоттенхэма», описанный той самой знаменитой фразой из фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Несколько поражений в финалах конференций, два поражения в финалах Кубка Стэнли. Классный тренер, но до вершины не добрался.
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И снова тюлень стал грустным.
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