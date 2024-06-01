Дюшен о 2-3 с «Эдмонтоном»: «Даллас» не показывает лучший хоккей. Мы разрознены в атаке. Когда чего-то сильно хочешь, пытаешься быть идеальным»

Мэтт Дюшен высказался после поражения от «Эдмонтона».

« » проиграл 1:3 в пятом матче финала Западной конференции и уступает 2-3 в серии перед шестой игрой на домашнем льду «Ойлерс».

«Мы не показываем лучший хоккей, кроме, вероятно, третьего матча в серии.

На протяжении всей серию мы выглядим немного разрозненными в атаке.

Иногда, когда ты чего-то сильно желаешь, то хочешь попытаться быть слишком идеальным. Нужно доверять нашей игре», – сказал форвард «Старс» .

«Даллас» разрушился под большинством «Эдмонтона». Макдэвид – в шаге от финала!