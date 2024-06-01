Самедов о Кубке Стэнли: «Хочу «Рейнджерс» в финале, но «Флорида» – просто мощь, феноменальный хоккей всех звеньев, давят в атаке»

Теги Александр Самедов Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

Александр Самедов высказался о серии между «Рейнджерс» и «Флоридой».

«Пантерс» лидируют 3-2 в серии финала Восточной конференции.

– Ну, смотрите, я думаю, шансы есть. Потому что, во-первых, это чемпионы всего сезона. Это раз. Группа атаки, оборона позволяют это сделать.

Но надо отдать должное, что «Флорида» – это просто мощь, и начиная от вратаря, все линии, все звенья показывают просто феноменальный хоккей, давят.

Но «Рейнджерс» на самом деле в тех играх, в которых выигрывали, показали, что они могут побеждать. Но это, исходя из вчерашней игры, на тоненького, в одну шайбу.

Шансы есть, просто разные соперники, разная стилистика. «Флорида» просто мощно играет, в атаке давит, но у «Рейнджерс» есть все, чтобы выстоять и забить свои моменты.

– Какой бы хотели видеть финал Кубка Стэнли?

– Ну, я давний болельщик «Рейнджерс».

Мне абсолютно все равно, кто будет на Западе, но я хочу в финале увидеть «Рейнджерс», – сказал бывший футболист сборной России Александр Самедов.

«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой

2 комментария
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Рейндежрс в Финале спустя 30 лет было бы красиво....
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Все на тоненького, может и так и так повернуться.
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