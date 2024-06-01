Пашков о КХЛ: «Cлепое копирование НХЛ пойдет только во вред. Заблуждаемся, если думаем, что воспитаем игроков, запуская их на конвейер из 80 матчей и усредняя уровень клубов»

Теги НХЛ КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков считает, что КХЛ вредит копирование НХЛ.

Олимпийский чемпион поделился размышлениями на предмет вектора развития лиги.

«Мое мнение: в первую очередь нам нужно не обличать европейцев, а заниматься своими, внутренними проблемами.

Пора обсудить, в правильном ли направлении развивается наш внутренний хоккей, наша лига. Работает ли на нас нынешняя структура сезона.

Если мы думаем, что воспитаем новое поколение хоккеистов, только запуская их на конвейер из 80 матчей и усредняя уровень как клубов, так и лиги, то глубоко заблуждаемся.

Золотой опыт нашей школы говорит о том, что без систематического и выстроенного тренировочного процесса никакого прогресса молодежи быть не может. Этот процесс – основа основ нашего хоккея.

А слепое копирование НХЛ с урезанной подготовкой и чемпионатами-марафонами пойдет нашему хоккею только во вред», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Очередной ветеранский бред.
+3
0
+3
Прихвостни ска очень боятся, что талантливая молодёжь будет во всех клубах КХЛ(как в НХЛ), а не только у Ротана за пазухой. Который все никак не нажрется. Воистину ротан
+3
0
+3
Все тешатся советским самолюбием,СССР уже давно развалился,хватит об этом думать.НХЛ лучшая лига в мире и лучший хоккей именно там,поэтому надо стараться быть похожими на них,убрать тренировки и сделать чемпионат на 82 игры,добавить ещё команды и наш чемпионат станет развиваться и показывать хороший хоккей
+2
0
+2
КХЛ, потихоньку, но начинает действовать в своих интересах, если с НХЛ берём то,что работает, это плохо? Не уверен. Нужно понять, что хоккей - это развлечение для зрителей, игрокам платят не за многомесячные сборы и тренировки, а за игры
+1
0
+1
Кто-то уже определил это "правильное направление"? В чем оно выражается? Думаю в НХЛ это правильное направление в денежках выражается. Например: больше матчей - больше долларов, меньше матчей - меньше долларов. У нас разве не так? Также пилят и у нас, у них просто пила более совершенная и давно пилят, вот и навострились. У них денег поболее у населения (долларов то много напечатано), у нас поменее. Найди десять отличий.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий