Пашков о КХЛ: «Cлепое копирование НХЛ пойдет только во вред. Заблуждаемся, если думаем, что воспитаем игроков, запуская их на конвейер из 80 матчей и усредняя уровень клубов»

Александр Пашков считает, что КХЛ вредит копирование НХЛ.

Олимпийский чемпион поделился размышлениями на предмет вектора развития лиги.

«Мое мнение: в первую очередь нам нужно не обличать европейцев, а заниматься своими, внутренними проблемами.

Пора обсудить, в правильном ли направлении развивается наш внутренний хоккей, наша лига. Работает ли на нас нынешняя структура сезона.

Если мы думаем, что воспитаем новое поколение хоккеистов, только запуская их на конвейер из 80 матчей и усредняя уровень как клубов, так и лиги, то глубоко заблуждаемся.

Золотой опыт нашей школы говорит о том, что без систематического и выстроенного тренировочного процесса никакого прогресса молодежи быть не может. Этот процесс – основа основ нашего хоккея.

А слепое копирование с урезанной подготовкой и чемпионатами-марафонами пойдет нашему хоккею только во вред», – сказал олимпийский чемпион .