Шалимов о расширении КХЛ: «Если в Вегасе появился хоккей, почему в Норильске не может? Люди трудятся, серьезный климат. Там любят спорт»

Теги НХЛ КХЛ Виктор Шалимов Вегас ВХЛ ХК Норильск Хоккей

Виктор Шалимов ответил на вопрос о возможном появлении клуба КХЛ в Норильске.

В прошедшем сезоне «Норильск» провел дебютный сезон в ВХЛ и вышел в плей-офф, уступив в первом раунде.

– Вы неоднократно были в Норильске и принимали участие в благотворительных матчах. Что скажете о развитии хоккея в Заполярье?

– Я в Норильске был не только с хоккеистами, но и с футболистами.

В этом регионе, несмотря на климат и нехватку полей, всегда проходят Спартакиады.

Когда мы в последний раз туда приезжали, видно, что развитие продолжается.

Там каток построен. Это просто замечательно. Думаю, никакая погода не остановит развитие хоккея и вообще спорта в Норильске.

– Есть ли шансы, что команда оттуда появится в КХЛ?

– Я считаю, что вполне. Если есть возможность, то почему нет. Если в Вегасе появился хоккей, почему у нас в Норильске не может?

Там любят спорт, очень много народу интересуются. Люди трудятся, серьезный климат. С утра выйдешь – может, тебя ветер обратно понесет в гостиницу.

Но это как раз нужно для тех людей, которые там работают и очень любят спорт.

Думаю, было бы здорово, если бы это развивалось, – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.

10 комментариев
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а что, узбекский хоккей уже с колен подняли?
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Между Вегасом и Норильском действительно нет абсолютно никакой разницы.
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Шалимов, а вы готовы сидеть по неделе без возможности вылететь?
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в Норильске думают как бы яйки не отморозить,а не о хоккее
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Ответ Al561
КХЛ имеет смысл поднимать команды из городов миллионников и там развивать хоккей. А в Норильске людей меньше, чем в некоторых городах Подмосковья. Там надо не арену для КХЛ строить, а спортивные объекты для людей, чтоб они сами играли, чтоб двигались побольше, чтоб не замерзли))
А сколько в России городов миллионников? Не маловато ли команд будет? И как быть клубам из городов поменьше? Они не достойны развития?
+1
0
+1
КХЛ имеет смысл поднимать команды из городов миллионников и там развивать хоккей.
А в Норильске людей меньше, чем в некоторых городах Подмосковья.
Там надо не арену для КХЛ строить, а спортивные объекты для людей, чтоб они сами играли, чтоб двигались побольше, чтоб не замерзли))
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Это уже маразм или еще не..?
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Ответ Дмитрий Кузнецов
А сколько в России городов миллионников? Не маловато ли команд будет? И как быть клубам из городов поменьше? Они не достойны развития?
Ну можно сделать в КХЛ 200 команд, чтоб никого не обидеть
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Ответ Владимири Йолкиннен
Шалимов, а вы готовы сидеть по неделе без возможности вылететь?
такое в любой точке галактики может быть )
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