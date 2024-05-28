Шалимов о расширении КХЛ: «Если в Вегасе появился хоккей, почему в Норильске не может? Люди трудятся, серьезный климат. Там любят спорт»

Виктор Шалимов ответил на вопрос о возможном появлении клуба КХЛ в Норильске.

В прошедшем сезоне «Норильск» провел дебютный сезон в и вышел в плей-офф, уступив в первом раунде.

– Вы неоднократно были в Норильске и принимали участие в благотворительных матчах. Что скажете о развитии хоккея в Заполярье?

– Я в Норильске был не только с хоккеистами, но и с футболистами.

В этом регионе, несмотря на климат и нехватку полей, всегда проходят Спартакиады.

Когда мы в последний раз туда приезжали, видно, что развитие продолжается.

Там каток построен. Это просто замечательно. Думаю, никакая погода не остановит развитие хоккея и вообще спорта в Норильске.

– Есть ли шансы, что команда оттуда появится в ?

– Я считаю, что вполне. Если есть возможность, то почему нет. Если в Вегасе появился хоккей, почему у нас в Норильске не может?

Там любят спорт, очень много народу интересуются. Люди трудятся, серьезный климат. С утра выйдешь – может, тебя ветер обратно понесет в гостиницу.

Но это как раз нужно для тех людей, которые там работают и очень любят спорт.

Думаю, было бы здорово, если бы это развивалось, – сказал олимпийский чемпион .