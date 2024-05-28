Шалимов о расширении КХЛ: «Если в Вегасе появился хоккей, почему в Норильске не может? Люди трудятся, серьезный климат. Там любят спорт»
Виктор Шалимов ответил на вопрос о возможном появлении клуба КХЛ в Норильске.
В прошедшем сезоне «Норильск» провел дебютный сезон в ВХЛ и вышел в плей-офф, уступив в первом раунде.
– Вы неоднократно были в Норильске и принимали участие в благотворительных матчах. Что скажете о развитии хоккея в Заполярье?
– Я в Норильске был не только с хоккеистами, но и с футболистами.
В этом регионе, несмотря на климат и нехватку полей, всегда проходят Спартакиады.
Когда мы в последний раз туда приезжали, видно, что развитие продолжается.
Там каток построен. Это просто замечательно. Думаю, никакая погода не остановит развитие хоккея и вообще спорта в Норильске.
– Есть ли шансы, что команда оттуда появится в КХЛ?
– Я считаю, что вполне. Если есть возможность, то почему нет. Если в Вегасе появился хоккей, почему у нас в Норильске не может?
Там любят спорт, очень много народу интересуются. Люди трудятся, серьезный климат. С утра выйдешь – может, тебя ветер обратно понесет в гостиницу.
Но это как раз нужно для тех людей, которые там работают и очень любят спорт.
Думаю, было бы здорово, если бы это развивалось, – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.
А в Норильске людей меньше, чем в некоторых городах Подмосковья.
Там надо не арену для КХЛ строить, а спортивные объекты для людей, чтоб они сами играли, чтоб двигались побольше, чтоб не замерзли))