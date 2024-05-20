Агент Михеева: «К Артему был большой интерес. Предложение «Динамо» импонировало больше всего. Кудашов рассказал, в какой роли видит его в команде»
Агент Артема Михеева прокомментировал переход форварда в «Динамо».
В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Сибирь».
«К нему был большой интерес со стороны клубов. Он пообщался с тренером «Динамо», и Алексей Кудашов рассказал, в какой роли видит его в команде.
Артему Михееву больше всего импонировало это предложение», – сказал агент Александр Черных.