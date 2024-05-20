Агент Михеева: «К Артему был большой интерес. Предложение «Динамо» импонировало больше всего. Кудашов рассказал, в какой роли видит его в команде»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Александр Черных Динамо Артем Михеев Хоккей

Агент Артема Михеева прокомментировал переход форварда в «Динамо».

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Сибирь».

«К нему был большой интерес со стороны клубов. Он пообщался с тренером «Динамо», и Алексей Кудашов рассказал, в какой роли видит его в команде.

Артему Михееву больше всего импонировало это предложение», – сказал агент Александр Черных.

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