Агент Михеева: «К Артему был большой интерес. Предложение «Динамо» импонировало больше всего. Кудашов рассказал, в какой роли видит его в команде»

Агент Артема Михеева прокомментировал переход форварда в «Динамо».

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Сибирь».

«К нему был большой интерес со стороны клубов. Он пообщался с тренером « », и рассказал, в какой роли видит его в команде.

больше всего импонировало это предложение», – сказал агент .