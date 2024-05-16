Швеция со счетом 35:5 перебрасывает Казахстан после двух периодов в матче ЧМ-2024

Казахстан нанес пять бросков по воротам Швеции за два периода игры ЧМ-2024.

проигрывает команде (0:2, второй перерыв) в матче группового этапа ЧМ-2024.

В течение двух периодов матча команда тренера нанесла пять бросков в створ ворот соперника: 1 в первом периоде, 4 – во втором.

Шведские хоккеисты выполнили 35 бросков по воротам соперника: 15 в первом периоде, 20 – во втором.

В воротах сборной Казахстана играет – он парировал 33 броска за два периода матча.