Швеция со счетом 35:5 перебрасывает Казахстан после двух периодов в матче ЧМ-2024
Казахстан нанес пять бросков по воротам Швеции за два периода игры ЧМ-2024.
Сборная Казахстана проигрывает команде Швеции (0:2, второй перерыв) в матче группового этапа ЧМ-2024.
В течение двух периодов матча команда тренера Галыма Мамбеталиева нанесла пять бросков в створ ворот соперника: 1 в первом периоде, 4 – во втором.
Шведские хоккеисты выполнили 35 бросков по воротам соперника: 15 в первом периоде, 20 – во втором.
В воротах сборной Казахстана играет Никита Бояркин – он парировал 33 броска за два периода матча.