Швеция со счетом 35:5 перебрасывает Казахстан после двух периодов в матче ЧМ-2024

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев Барыс ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Никита Бояркин Хоккей

Казахстан нанес пять бросков по воротам Швеции за два периода игры ЧМ-2024.

Сборная Казахстана проигрывает команде Швеции (0:2, второй перерыв) в матче группового этапа ЧМ-2024.

В течение двух периодов матча команда тренера Галыма Мамбеталиева нанесла пять бросков в створ ворот соперника: 1 в первом периоде, 4 – во втором.

Шведские хоккеисты выполнили 35 бросков по воротам соперника: 15 в первом периоде, 20 – во втором.

В воротах сборной Казахстана играет Никита Бояркин – он парировал 33 броска за два периода матча.

9 комментариев
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Так вроде буквально вчера, Третьяк, Кожева и прочие марины рассказывали, что сборная 25 так натренировал казахов, что только держись!
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шведы слишком академично играют. хотя бояркин ничего особенного не показывает. второй гол в меньшинстве между ног, мягко говоря, не выручил
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М-да, а ротенберг то получается плохо казахов натренировал, спустя рукава отнесся )
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Ответ Сергей Иванов
Так вроде буквально вчера, Третьяк, Кожева и прочие марины рассказывали, что сборная 25 так натренировал казахов, что только держись!
Говорили, что Казахстан уровня ЧМ , как и сборная Р.Р 25, и что натренировали Казахстан. Получается вот уровень сборной 25 😂
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Ответ Ильнур Хасанов
Получается уровень кхл вообще дно. Ведь состав барыса играет в сборной.
Барыс аутсайдер КХЛ. Странно сравнивать по ним уровень лиги
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Шутова пожалели и не поставили ) Хотя 33/35 это офигенно
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Получается уровень кхл вообще дно. Ведь состав барыса играет в сборной.
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А в чем новость то ? Вполне обычные цифры. Вот если бы казахи перебросали шведов в пять раз , тогда это новость была бы
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Ответ Сергей Иванов
Так вроде буквально вчера, Третьяк, Кожева и прочие марины рассказывали, что сборная 25 так натренировал казахов, что только держись!
ну вратаря вон как натренировали :)
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