Токкет о Шилове: «Артур может часами жонглировать шайбой в коридоре. Он спокоен в воротах и много работает над своей игрой»

Рик Токкет поделился мнением об успешной игре Артура Шилова в плей-офф НХЛ.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» со счетом 1:0 (4-2 в серии) и вышел в следующий этап турнира.

23-летний латвийский голкипер отразил все 28 бросков по воротам и стал первой звездой матча. Он стал основным вратарем после травм Тэтчера Демко и Кейси ДеСмита.

«Шилов спокоен в воротах. Даже когда его вызвали третьим вратарем, он был с командой на тренировках и работал над своей игрой. Артур жонглирует [шайбой] – может часами делать это в коридоре.

Вы видите его поведение. Это же плей-офф Кубка Стэнли, а ты третий вратарь и должен выйти на площадку. Требуется много сил, чтобы сделать это и чтобы парни были уверены в нем», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

«Ванкувер» – во втором раунде! Команду вытащили вратарь-резервист и травмированный форвард