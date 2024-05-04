Токкет о Шилове: «Артур может часами жонглировать шайбой в коридоре. Он спокоен в воротах и много работает над своей игрой»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер НХЛ Рик Токкет Тэтчер Демко Кейси ДеСмит Артур Шилов Хоккей

Рик Токкет поделился мнением об успешной игре Артура Шилова в плей-офф НХЛ.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» со счетом 1:0 (4-2 в серии) и вышел в следующий этап турнира. 

23-летний латвийский голкипер отразил все 28 бросков по воротам и стал первой звездой матча. Он стал основным вратарем после травм Тэтчера Демко и Кейси ДеСмита

«Шилов спокоен в воротах. Даже когда его вызвали третьим вратарем, он был с командой на тренировках и работал над своей игрой. Артур жонглирует [шайбой] – может часами делать это в коридоре.

Вы видите его поведение. Это же плей-офф Кубка Стэнли, а ты третий вратарь и должен выйти на площадку. Требуется много сил, чтобы сделать это и чтобы парни были уверены в нем», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

«Ванкувер» – во втором раунде! Команду вытащили вратарь-резервист и травмированный форвард

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1 комментарий
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С такой игрой Шилова, похоже Кэнакс скоро расстанутся с кем-то из пары ДеСмит/Демко. Молодец, прекрасно воспользовался шансом!
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