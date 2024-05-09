Ротенберг про тики-таку: «Раз, два – гол, шайба в воротах. Идеальная тики-така, острота. Видели тики-таку «Ман Сити». «Реал» закрыл ворота. Делали тики-таку, но без остроты»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА КХЛ тактика Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос об идеальной тики-таке.

– Вы часто говорите о тики-таке. Какая тики-така, по вашему мнению, идеальная?

– Которая приводит к заброшенной шайбе в ворота.

[Не] тики-така ради тики-таки, а раз, два – гол, шайба в воротах. Это идеальная тики-така, острота.

Вы же видели тики-таку в исполнении «Манчестер Сити». «Реал Мадрид» закрыл ворота. Они делали тики-таку, но без остроты – проиграли.

А тики-така заканчивается голом, нужен гол.

– Какая команда показывает лучшую тики-таку?

– В футболе?

– В любом виде спорта.

– Вы же сами знаете ответ на этот вопрос – когда Месси был в «Барселоне». Суарес, Месси, Гвардиола.

Это была образцово-показательная тики-така. Они побеждали, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» и СКА Романа Ротенберга.

81 комментарий
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Роман думает, что он очень умный и разбирается, но со стороны это просто идиот, который несколько фраз умных выучил и направо налево их говорит
+91
-2
+89
почему это вылезло в футбол/ у него тики-таки головного мозга походу
+70
-2
+68
Мне интересно, кто берёт у него интервью круглыми сутками?
+43
-2
+41
Ответ Учительгода2020
Мне интересно, кто берёт у него интервью круглыми сутками?
Вован и Лексус
+32
-1
+31
взяли олени власть и бабки в России и терпят их все выходки до бесконечности, позорище
+29
-5
+24
Тики-таку.
Раз-два - в правую ноздрю.
Три-четыре - в левую ноздрю.
- Вот это и есть современная тики-таку - сказал Ротенберг и блаженно расслабился.
+23
0
+23
"Вы же сами знаете ответ на этот вопрос – когда Месси был в «Барселоне». Суарес, Месси, Гвардиола. Это была образцово-показательная тики-така. Они побеждали"

Суарес пришёл в Барселону уже после ухода Пепа. Учи матчасть, титикака!
+21
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+20
Кому как не Йозе Марино квалифицированно рассуждать о футболе? Наконец-то журналисты спросили у человека о том, в чем он действительно разбирается, а то всё хоккей да хоккей...
+16
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+15
Ответ Alexandr Sokolov
почему это вылезло в футбол/ у него тики-таки головного мозга походу
Он пытается до нас донести, что надо было Манчестер Сити шайбу выдать. Иначе шайба никогда не попадёт в ворота, что в принципе и произошло с МС.
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Вот уж кто точно подходит под идеальное определение А. Бубнова - так это Роман Сынович Ротенберг: не тики-така, а пуки-кака у тебя, товарищ!
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Ну зачем постоянно транслировать бред этого больного человека.
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0
+8
Опять дух Йозе Марино в этого недотепу вселился?
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+7
Ответ Alexandr Sokolov
почему это вылезло в футбол/ у него тики-таки головного мозга походу
Тики-токи
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+7
Я специально посмотрел видео - на записи ещё смешнее! )))
Ощущение, что он, что девушка, которая задаёт вопрос, только-только учатся говорить! ) Захотелось за щёчку Ромку потрепать! ) Ути-пути, тики-така! ))
+6
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+6
Ну, Суарес при Гвардиоле не играл. Разве только, когда Йозе Марино работал переводчиком Фергюсона
+5
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Надеюсь его увидеть в футбольном Зените после того как он выиграет кубок Гагарина.
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+5
Ну сказочный же
+4
0
+4
Бессмертная классика от Бубнова А.В
https://youtu.be/5KYI3cE4GmY?feature=shared&t=119
+4
0
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Напомню, что Суарес и Гвардиола НИКОГДА НЕ БЫЛИ вместе в Барсе)))
Хыыыыыыыыыыы
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финн отметил день победы!
+3
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Если музон наложить получится новый трек Элджея..
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Интересно, под страхом какой угрозы редакция ежедневно постит слова РР по любому поводу.
+5
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Рики тикки тави
+3
0
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Ответ Мистер Блин
взяли олени власть и бабки в России и терпят их все выходки до бесконечности, позорище
+++
+5
-2
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Вы вообще видели, чтобы футбольный тренер что-то говорил о тактике в хоккее?
Хотя и хоккейным тренером Ротенберга не назовёшь
+4
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Ох уж та тики-така-25 с Суаресом, Месси и Гаардиолой, которая существовала только во влажных снах ромашки. Им еще тогда Канисарес с Сократесом и Толчинским мячи поставляли, легендарная команда.
+2
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Ответ Заборостроитель
Бессмертная классика от Бубнова А.В https://youtu.be/5KYI3cE4GmY?feature=shared&t=119
пуки каки это изо рта у этого персонажа вылетают
+2
0
+2
Диагноз у тебя - "тики-таки".
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Ответ Oleg Olegov
Ох уж та тики-така-25 с Суаресом, Месси и Гаардиолой, которая существовала только во влажных снах ромашки. Им еще тогда Канисарес с Сократесом и Толчинским мячи поставляли, легендарная команда.
Там ещё Яшин на воротах стоял, а в нападении бегал юный Роналдиньо
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если читать только заголовок, кажется, что у человека белая горячка
+2
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