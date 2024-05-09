Ротенберг про тики-таку: «Раз, два – гол, шайба в воротах. Идеальная тики-така, острота. Видели тики-таку «Ман Сити». «Реал» закрыл ворота. Делали тики-таку, но без остроты»
Роман Ротенберг ответил на вопрос об идеальной тики-таке.
– Вы часто говорите о тики-таке. Какая тики-така, по вашему мнению, идеальная?
– Которая приводит к заброшенной шайбе в ворота.
[Не] тики-така ради тики-таки, а раз, два – гол, шайба в воротах. Это идеальная тики-така, острота.
Вы же видели тики-таку в исполнении «Манчестер Сити». «Реал Мадрид» закрыл ворота. Они делали тики-таку, но без остроты – проиграли.
А тики-така заканчивается голом, нужен гол.
– Какая команда показывает лучшую тики-таку?
– В футболе?
– В любом виде спорта.
– Вы же сами знаете ответ на этот вопрос – когда Месси был в «Барселоне». Суарес, Месси, Гвардиола.
Это была образцово-показательная тики-така. Они побеждали, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» и СКА Романа Ротенберга.
Раз-два - в правую ноздрю.
Три-четыре - в левую ноздрю.
- Вот это и есть современная тики-таку - сказал Ротенберг и блаженно расслабился.
Суарес пришёл в Барселону уже после ухода Пепа. Учи матчасть, титикака!
Ощущение, что он, что девушка, которая задаёт вопрос, только-только учатся говорить! ) Захотелось за щёчку Ромку потрепать! ) Ути-пути, тики-така! ))
https://youtu.be/5KYI3cE4GmY?feature=shared&t=119
Хыыыыыыыыыыы
Хотя и хоккейным тренером Ротенберга не назовёшь