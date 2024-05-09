Ротенберг про тики-таку: «Раз, два – гол, шайба в воротах. Идеальная тики-така, острота. Видели тики-таку «Ман Сити». «Реал» закрыл ворота. Делали тики-таку, но без остроты»

Роман Ротенберг ответил на вопрос об идеальной тики-таке.

– Вы часто говорите о тики-таке. Какая тики-така, по вашему мнению, идеальная?

– Которая приводит к заброшенной шайбе в ворота.

[Не] тики-така ради тики-таки, а раз, два – гол, шайба в воротах. Это идеальная тики-така, острота.

Вы же видели тики-таку в исполнении « ». « » закрыл ворота. Они делали тики-таку, но без остроты – проиграли.

А тики-така заканчивается голом, нужен гол.

– Какая команда показывает лучшую тики-таку?

– В футболе?

– В любом виде спорта.

– Вы же сами знаете ответ на этот вопрос – когда Месси был в «Барселоне». Суарес, Месси, Гвардиола.

Это была образцово-показательная тики-така. Они побеждали, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» и СКА Романа Ротенберга.