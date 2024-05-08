Форвард «Колорадо» Вуд впервые забил в овертайме матча плей-офф и повторил достижение отца. Это 6-й такой дуэт в истории НХЛ

Форвард «Колорадо» Майлс Вуд впервые забил в овертайме матча плей-офф.

Игрок «Эвеланш» поставил точку в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0).

В текущем плей-офф у 28-летнего Вуда стало 3 шайбы в 6 матчах.

Забив в овертайме матча плей-офф, стал вторым представителем своей семьи с таким достижением.

Его отец Рэнди Вуд (741 матч в и 334 очка, в плей-офф – 51 игра и 17 баллов) сделал дубль с голом в овертайме в матче между «Торонто» и «Чикаго» (5:4 ОТ) в 1995 году.

Ранее в истории лиги было только 5 дуэтов отца и сына с голами в овертаймах матчей плей-офф. Это Бобби и , Петер и , Макс и Петер Макнэб, Майк и Ник Фолиньо, а также Пол и .