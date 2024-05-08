Форвард «Колорадо» Вуд впервые забил в овертайме матча плей-офф и повторил достижение отца. Это 6-й такой дуэт в истории НХЛ

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Пол Штястны НХЛ Бретт Халл Петер Штястны Ник Фолиньо Бобби Халл Майк Фолиньо Питер Макнэб Сэм Райнхарт Майлс Вуд Хоккей

Форвард «Колорадо» Майлс Вуд впервые забил в овертайме матча плей-офф.

Игрок «Эвеланш» поставил точку в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0). 

В текущем плей-офф у 28-летнего Вуда стало 3 шайбы в 6 матчах. 

Забив в овертайме матча плей-офф, Майлс стал вторым представителем своей семьи с таким достижением.

Его отец Рэнди Вуд (741 матч в НХЛ и 334 очка, в плей-офф – 51 игра и 17 баллов) сделал дубль с голом в овертайме в матче между «Торонто» и «Чикаго» (5:4 ОТ) в 1995 году. 

Ранее в истории лиги было только 5 дуэтов отца и сына с голами в овертаймах матчей плей-офф. Это Бобби и Бретт Халлы, Петер и Пол Штястны, Макс и Петер Макнэб, Майк и Ник Фолиньо, а также Пол и Сэм Райнхарты

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6 комментариев
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был уверен что Халлы будут в этом списке )
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Это самый смешной гол был с точки зрения профессионализма вратаря. Вуд просто на бэкхенд шайбу перевел и даже не поднял, а просто в угол вкатил. Любой вратарь НХЛ обязан отбивать подобное. Это просто смешно
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Ответ Александр Филиппов
был уверен что Халлы будут в этом списке )
Мне первыми в голову пришли Штястны)
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Невероятно, это надо отметить и запомнить на всю жизнь. Внуков еще пожалуйста поищите.
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Ответ Ден Петров
Невероятно, это надо отметить и запомнить на всю жизнь. Внуков еще пожалуйста поищите.
Ок, но сначала - роженицы!
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Ответ Bzz Pvz
Это самый смешной гол был с точки зрения профессионализма вратаря. Вуд просто на бэкхенд шайбу перевел и даже не поднял, а просто в угол вкатил. Любой вратарь НХЛ обязан отбивать подобное. Это просто смешно
соглы 💯
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