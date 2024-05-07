Рашевский о Миронове в «Спартаке»: «Хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Если считает, что для него так лучше – я только рад за него»

Дмитрий Рашевский оценил переход Андрея Миронова в «Спартак».

– Как восприняли уход ?

– Андрей – хороший защитник. Очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой.

Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь. Он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы.

Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше.

Такое бывает. Я не могу никого осуждать, тем более Андрея.

Он сделал свой выбор. Если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него, – сказал нападающий « » .