Рашевский о Миронове в «Спартаке»: «Хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Если считает, что для него так лучше – я только рад за него»
Дмитрий Рашевский оценил переход Андрея Миронова в «Спартак».
– Как восприняли уход Андрея Миронова?
– Андрей – хороший защитник. Очень обидно, что он ушел в другой клуб. Но такова хоккейная жизнь: сегодня ты в одной команде, завтра в другой.
Думаю, что в некоторых случаях хоккеисту нужно отталкиваться от своих интересов. Это его жизнь. Он должен сам ее строить и не опираться на какие-то внешние факторы.
Если он решил так для себя, значит, так для него будет лучше.
Такое бывает. Я не могу никого осуждать, тем более Андрея.
Он сделал свой выбор. Если он считает, что для него так будет лучше, я только рад за него, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.