«Лос-Анджелес» не планирует выкупать контракт Дюбуа: «Нам нужно лучше работать, чтобы внедрить его в игру»
«Лос-Анджелес Кингз» не планируют выкупать контракт Пьер-Люка Дюбуа.
Прошлым летом форварда выменяли у «Виннипега». Канадский клуб подписал Дюбуа на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего состоялась сделка.
В регулярном чемпионате 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх за «Кингз».
В 5 играх плей-офф 3-й номер драфта НХЛ-2016 забил один гол.
Во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» заявил, что клуб не планирует выкупать контракт форварда.
«Мы вместе с тренерами должны лучше работать, чтобы внедрить его в командную игру», – добавил генеральный менеджер Роб Блэйк.
Другие два, правда, 8 на 8,5 не насыпали
Хорошая сумма для ролевика из 2-3 звена))