«Лос-Анджелес» не планирует выкупать контракт Дюбуа: «Нам нужно лучше работать, чтобы внедрить его в игру»

«Лос-Анджелес Кингз» не планируют выкупать контракт Пьер-Люка Дюбуа.

Прошлым летом форварда выменяли у «Виннипега». Канадский клуб подписал Дюбуа на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего состоялась сделка.

В регулярном чемпионате 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх за «Кингз».

В 5 играх плей-офф 3-й номер драфта НХЛ-2016 забил один гол.

Во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» заявил, что клуб не планирует выкупать контракт форварда.

«Мы вместе с тренерами должны лучше работать, чтобы внедрить его в командную игру», – добавил генеральный менеджер Роб Блэйк.