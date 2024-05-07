«Лос-Анджелес» не планирует выкупать контракт Дюбуа: «Нам нужно лучше работать, чтобы внедрить его в игру»

Теги Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» не планируют выкупать контракт Пьер-Люка Дюбуа.

Прошлым летом форварда выменяли у «Виннипега». Канадский клуб подписал Дюбуа на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего состоялась сделка. 

В регулярном чемпионате 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх за «Кингз».

В 5 играх плей-офф 3-й номер драфта НХЛ-2016 забил один гол. 

Во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» заявил, что клуб не планирует выкупать контракт форварда.

«Мы вместе с тренерами должны лучше работать, чтобы внедрить его в командную игру», – добавил генеральный менеджер Роб Блэйк.

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2 комментария
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Преобрели гемор себе на долгие годы.
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Уже третий клуб пытается внедрить его в игру
Другие два, правда, 8 на 8,5 не насыпали
Хорошая сумма для ролевика из 2-3 звена))
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