«Лос-Анджелес» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2014-м. Клуб вылетел от «Эдмонтона» в 3-м сезоне подряд

«Лос-Анджелес» вылетел из плей-офф Кубка Стэнли-2024.

Клуб проиграл « » в пятом матче (3:4) и уступил в серии со счетом 1-4.

«Ойлерс» выбили « » в первом раунде в третьем сезоне подряд.

Всего на счету «Кингс» пять поражений в первом раунде подряд.

Последний раз «Лос-Анджелес» выигрывал серию плей-офф в 2014 году, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли.