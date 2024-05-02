«Лос-Анджелес» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2014-м. Клуб вылетел от «Эдмонтона» в 3-м сезоне подряд
«Лос-Анджелес» вылетел из плей-офф Кубка Стэнли-2024.
Клуб проиграл «Эдмонтону» в пятом матче (3:4) и уступил в серии со счетом 1-4.
«Ойлерс» выбили «Лос-Анджелес» в первом раунде в третьем сезоне подряд.
Всего на счету «Кингс» пять поражений в первом раунде подряд.
Последний раз «Лос-Анджелес» выигрывал серию плей-офф в 2014 году, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли.
Старая система 1-8, 2-7 лучше и дает больше разнообразия.
Oilers - Kings 4:3
Плей-офф 2023:
Oilers - Kings 4:2
Плей-офф 2024:
Oilers - Kings 4:1
Я думаю, что в следующем году счет в этой паре уже очевиден.))