«Лос-Анджелес» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2014-м. Клуб вылетел от «Эдмонтона» в 3-м сезоне подряд

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Лос-Анджелес» вылетел из плей-офф Кубка Стэнли-2024.

Клуб проиграл «Эдмонтону» в пятом матче (3:4) и уступил в серии со счетом 1-4.

«Ойлерс» выбили «Лос-Анджелес» в первом раунде в третьем сезоне подряд.

Всего на счету «Кингс» пять поражений в первом раунде подряд.

Последний раз «Лос-Анджелес» выигрывал серию плей-офф в 2014 году, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли.

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5 комментариев
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Кингз не терпят полумер. Если уж прошли первый раунд, то берем кубок. А если шансов на кубок нет, то и нет смысла колупаться в 2-м и 3-м раундах. ;)
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Не нравится мне эта система игры внутри дивизионов в ПО. Вот имеем 3 года подряд одни и те же пары.
Старая система 1-8, 2-7 лучше и дает больше разнообразия.
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Ответ Latenight Radio
Хорошо Коннор по зубам всунул этой мелкой гадине Андерсону
Ахуель?
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В плей-офф 2022:
Oilers - Kings 4:3
Плей-офф 2023:
Oilers - Kings 4:2
Плей-офф 2024:
Oilers - Kings 4:1
Я думаю, что в следующем году счет в этой паре уже очевиден.))
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