Воронин получит 47 млн рублей за 2 года по новому контракту с «Торпедо» (Артур Хайруллин)

Теги Торпедо КХЛ Кирилл Воронин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Кирилл Воронин получит 47 млн рублей за 2 года в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин получит 47 миллионов рублей по новому контракту с клубом на два года.

Зарплата в следующем сезоне – 22 миллиона, в сезоне-2025/26 – 25 миллионов в год», – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 на счету Воронина 66 матчей и 22 (9+13) очка. В плей-офф нападающий не отметился баллами за результативность в 5 играх.

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1 комментарий
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Вполне адекватные деньги для игрока его уровня. Некоторым, в том же Ярославле, по 40-45 дают за меньшее количество очков.
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