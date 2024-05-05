Воронин получит 47 млн рублей за 2 года по новому контракту с «Торпедо» (Артур Хайруллин)

Кирилл Воронин получит 47 млн рублей за 2 года в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий « » получит 47 миллионов рублей по новому контракту с клубом на два года.

Зарплата в следующем сезоне – 22 миллиона, в сезоне-2025/26 – 25 миллионов в год», – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 на счету Воронина 66 матчей и 22 (9+13) очка. В плей-офф нападающий не отметился баллами за результативность в 5 играх.