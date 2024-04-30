«Салават» объявил о продлении контракта с Ливо на год
«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Джошем Ливо на год.
Минувший сезон стал для 30-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В 40 матчах регулярного сезона он набрал 38 (15+23) очков. Также на его счету 9 (4+5) баллов в 6 играх Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что зарплата форварда составит 85 миллионов рублей, максимальный бонус – 28,5 млн.
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