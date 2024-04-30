«Салават» объявил о продлении контракта с Ливо на год

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Ливо Хоккей

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Джошем Ливо на год.

Минувший сезон стал для 30-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 40 матчах регулярного сезона он набрал 38 (15+23) очков. Также на его счету 9 (4+5) баллов в 6 играх Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что зарплата форварда составит 85 миллионов рублей, максимальный бонус – 28,5 млн.

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6 комментариев
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...... - Хмелевский - Ливо
Сучков - Шаров - Ремпал
Алалыкин - Пименов - Башкиров
......... - Ефремов - ......

Пустозеров, Гуськов, Бабенко, Кузьмин
+1
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Ливо это супер!👍 Посмотрим на что он способен с начала чемпионата, главное без травм.
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Умеют у нас в Уфе хороших легионеров нападающих найти, за последнее время и не вспомниться кто то плохой, на ум только приходят плохие леги вратари сведберг тарки скривенс.
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Ответ hemsky
...... - Хмелевский - Ливо Сучков - Шаров - Ремпал Алалыкин - Пименов - Башкиров ......... - Ефремов - ...... Пустозеров, Гуськов, Бабенко, Кузьмин
Пустазеров уходит же
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Ответ hemsky
...... - Хмелевский - Ливо Сучков - Шаров - Ремпал Алалыкин - Пименов - Башкиров ......... - Ефремов - ...... Пустозеров, Гуськов, Бабенко, Кузьмин
А Ремпал это уже точно?
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Ответ Почему я?!
Умеют у нас в Уфе хороших легионеров нападающих найти, за последнее время и не вспомниться кто то плохой, на ум только приходят плохие леги вратари сведберг тарки скривенс.
ХоСенг
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