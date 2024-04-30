«Салават» объявил о продлении контракта с Ливо на год

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Джошем Ливо на год.

Минувший сезон стал для 30-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 40 матчах регулярного сезона он набрал 38 (15+23) очков. Также на его счету 9 (4+5) баллов в 6 играх Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что зарплата форварда составит 85 миллионов рублей, максимальный бонус – 28,5 млн.