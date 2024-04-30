Барков набрал 2+1 в 5-м матче серии с «Тампой». Капитан «Флориды» забросил победную шайбу в меньшинстве

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков набрал 2+1 в 5-м матче серии с «Тампой».

Капитан «Флориды» был признан первой звездой пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (6:1, 4-1). 

Нападающий не набирал очков в трех предыдущих играх серии. Он завершил ее с 5 (2+3) баллами в 5 играх. 

Сегодня Барков забросил 2-ю (в меньшинстве) и 3-ю шайбы «Флориды» в матче (первый из двух голов в итоге стал победным).

Также он ассистировал Картеру Верхэге при первой шайбе «Пантерс» и завершил матч с полезностью «+4». 

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