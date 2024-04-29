«Тршинец» в 5-й раз подряд стал чемпионом Чехии и повторил рекорд «Всетина». В составе – Петр Врана, Либор Гудачек и Дане

Теги результаты матчей чемпионат Чехии Пардубице Петр Врана Тршинец Андрей Нестрашил Мартин Ружичка Мартин Маринчин Марек Мазанец Якуб Ержабек Томаш Кундратек Марко Дане Либор Гудачек Хоккей

«Тршинец» в 5-й раз подряд выиграл чемпионат Чехии и повторил рекорд «Всетина».

В финальной серии клуб обыграл «Пардубице» (4-3, 2:1 ОТ в седьмом матче). В предыдущих раундах были пройдены «Ческе Будеевице» (4-3) и «Спарта» (4-3). 

Чемпионский титул стал для «Тршинеца» 5-м подряд (не считая отмененный из-за пандемии плей-офф-2020 разрывом серии). 

Клуб повторил рекорд «Всетина», 5 раз выигравшего чешскую экстралигу в период с 1995 по 1999 годы. 

В составе «Тршинеца» есть игроки, известные по выступлениям в НХЛ и КХЛ – вратарь Марек Мазанец, защитники Томаш Кундратек, Мартин Маринчин и Якуб Ержабек (в плей-офф не играл из-за травмы), нападающие Либор Гудачек (16 очков в 21 матче – лучший бомбардир команды в плей-офф), Марко Дане, Андрей Нестрашил, Петр Врана и Мартин Ружичка. 

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4 комментария
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Ответ Диандерталец
Петр Врана. Гениальный обмен Айзермана на Манту)
Это не тот Врана
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Красавцы - это уровень. Интересно, что казалось бы на полное доминирование из этих 5 сезонов Тршинец ниразу не выграл регулярку
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В финале обыграли звёздный Парцубице
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