«Тршинец» в 5-й раз подряд стал чемпионом Чехии и повторил рекорд «Всетина». В составе – Петр Врана, Либор Гудачек и Дане

«Тршинец» в 5-й раз подряд выиграл чемпионат Чехии и повторил рекорд «Всетина».

В финальной серии клуб обыграл « » (4-3, 2:1 ОТ в седьмом матче). В предыдущих раундах были пройдены «Ческе Будеевице» (4-3) и «Спарта» (4-3).

Чемпионский титул стал для « » 5-м подряд (не считая отмененный из-за пандемии плей-офф-2020 разрывом серии).

Клуб повторил рекорд «Всетина», 5 раз выигравшего чешскую экстралигу в период с 1995 по 1999 годы.

В составе «Тршинеца» есть игроки, известные по выступлениям в НХЛ и КХЛ – вратарь Марек Мазанец, защитники , и (в плей-офф не играл из-за травмы), нападающие Либор Гудачек (16 очков в 21 матче – лучший бомбардир команды в плей-офф), Марко Дане, Андрей Нестрашил, Петр Врана и Мартин Ружичка.