Экс-форвард «Нефтехимика» Гудачек перешел в чешский «Тршинец». Словак планировал остаться в КХЛ

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Экс-форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек перешел в чешский «Тршинец».

В минувшем сезоне 31-летний словак играл в КХЛ за нижнекамский клуб и минское «Динамо». В 14 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (2+4) очков, в 3 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл. 

В составе сборной Словакии стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине – 7 игр и 3 (1+2) балла на турнире. 

Ранее игрок заявлял, что собирался остаться в КХЛ. 

«У меня были предложения, о которых я думал. Но из-за нынешних событий и неидеальной ситуации на рынке, мы с семьей договорились, что поедем в Тршинец», – сказал Гудачек. 

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