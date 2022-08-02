Экс-форвард «Нефтехимика» Гудачек перешел в чешский «Тршинец». Словак планировал остаться в КХЛ

Экс-форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек перешел в чешский «Тршинец».

В минувшем сезоне 31-летний словак играл в КХЛ за нижнекамский клуб и минское «Динамо». В 14 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (2+4) очков, в 3 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл.

В составе сборной Словакии стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине – 7 игр и 3 (1+2) балла на турнире.

Ранее игрок заявлял, что собирался остаться в КХЛ.

«У меня были предложения, о которых я думал. Но из-за нынешних событий и неидеальной ситуации на рынке, мы с семьей договорились, что поедем в Тршинец», – сказал Гудачек.

Либор Гудачек: «Генменеджер не хочет видеть меня в минском «Динамо». Моя цель – играть в КХЛ»