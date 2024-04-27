Хеллибак пропустил 15 шайб в 3 играх плей-офф с «Колорадо». Он выиграл «Дженнингс Трофи» по итогам регулярки
Коннор Хеллибак пропустил 15 шайб в 3 играх плей-офф с «Колорадо».
«Виннипег» проиграл «Эвеланш» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:6, 1-2).
Американец отразил 34 из 39 бросков, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
В 3 матчах серии у него 87,1% сэйвов при коэффициенте надежности 5,05.
В регулярном чемпионате «Виннипег» пропустил меньше всех шайб (199 в 82 играх), Хеллибак стал обладателем приза «Дженнингс Трофи».