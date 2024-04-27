Хеллибак пропустил 15 шайб в 3 играх плей-офф с «Колорадо». Он выиграл «Дженнингс Трофи» по итогам регулярки

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак пропустил 15 шайб в 3 играх плей-офф с «Колорадо».

«Виннипег» проиграл «Эвеланш» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:6, 1-2). 

Американец отразил 34 из 39 бросков, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота. 

В 3 матчах серии у него 87,1% сэйвов при коэффициенте надежности 5,05. 

В регулярном чемпионате «Виннипег» пропустил меньше всех шайб (199 в 82 играх), Хеллибак стал обладателем приза «Дженнингс Трофи». 

4 комментария
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это другой турнир)
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В плей-офф он не так стабилен, как в регулярках. Из ярких моментов вспоминается только ковидный сезон 20/21, где он в первом раунде в одиночку разбил ООО "Макдэвид и Партнеры" при нагрузке 40 бросков и каком-то космическом проценте отбитых.
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Стабильно пускает между щитков.
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