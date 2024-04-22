СКА ведет переговоры о приобретении 18-летнего вратаря Заврагина у «Югры». Он может отправиться в аренду в «Сочи» на год (Михаил Зислис)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Югра ВХЛ Михаил Зислис Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

СКА намерен приобрести вратаря «Югры» Егора Заврагина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«СКА ведет активные переговоры с «Югрой» о приобретении 18-летнего Егора Заврагина – одного из самых талантливых вратарей мира в своей возрастной категории. Стороны достигли принципиального согласия о переходе и в настоящее время обсуждают условия компенсации.

Заврагин – очень интересный голкипер с большим будущим, который в течение сезона закрепился в ВХЛ, играя на равных с опытным Владимиром Сохатским.

По предварительному плану в случае перехода в СКА он должен отправиться на год в аренду в «Сочи», чтобы сразу получить возможность попробовать свои силы в КХЛ», – написал Зислис.

В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 17 матчей за «Югру», отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,60. В плей-офф в его активе 8 игр при 93,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,11.

Ранее Егор Заврагин вошел в окончательный состав «России 25» на майское турне. Команду возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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35 комментариев
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Как эти рвачи задолбали, когда им эту лавочку закроют, обирают же всю лигу и вхл и мхл вдобавок и распихивают по арендам, но разве это справедливо и по спортивно у честно? Заврагин и без ска в КХЛ пробьётся легко.
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Как только СКА покупает талантиливого вратаря, то это практически гарантирует конец его карьеры. Жаль, что руководство Югры выбрали именно продажу игрока в СКА.
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Очевидно,что у СКА вратарская позиция самая дефицитная)
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Аренда в Сочи - нестареющая питерская классика!
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Ответ Иван Буренков
Очевидно,что у СКА вратарская позиция самая дефицитная)
конечно, там в системе то ещё Сочи витязь и лада, этот ашалелый после вылета совсем с катушек съедет теперь, ща ещё судей сождут и приплыли.
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+9
Система в действии. Почти у всех клубов есть фармы, и только у СКА они играют в этой же лиге, соревнуясь с головными командами. А после этого Медведев с Ротенбергом ещё ноют про какой-то спортивный принцип.
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+7
Ответ Galim_OFF#
Как только СКА покупает талантиливого вратаря, то это практически гарантирует конец его карьеры. Жаль, что руководство Югры выбрали именно продажу игрока в СКА.
Югра спонсируется и фактически содержится Газпромом. Хотя по факту газ здесь в ХМАО и добывается. Если уж совсем по их справедливости, то это условный Демидов должен переходить в Югру с возможной арендой в Тюмень.
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+5
И после всего питерские обижаются, что их ненавидит вся Россия!
+6
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Ответ Иван Буренков
Очевидно,что у СКА вратарская позиция самая дефицитная)
думаю через год мы там увидим фёдорова из филадельфии ))))))))
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Ответ viktorpavlov70
Система в действии. Почти у всех клубов есть фармы, и только у СКА они играют в этой же лиге, соревнуясь с головными командами. А после этого Медведев с Ротенбергом ещё ноют про какой-то спортивный принцип.
очень не хватает еще ска-1946 ска-нева и ска-вмс !!!!!!!!!!!!!
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ске-позор нашего хоккея
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Ответ viktorpavlov70
Система в действии. Почти у всех клубов есть фармы, и только у СКА они играют в этой же лиге, соревнуясь с головными командами. А после этого Медведев с Ротенбергом ещё ноют про какой-то спортивный принцип.
Не соревнуясь, а игра с головными командами. Сочи, Лада, Витязь ... никогда со СКА соревноваться не будут.
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Ответ Диандерталец
Югра спонсируется и фактически содержится Газпромом. Хотя по факту газ здесь в ХМАО и добывается. Если уж совсем по их справедливости, то это условный Демидов должен переходить в Югру с возможной арендой в Тюмень.
Это вам кто такое сказал? Я живу в Ханты-мансийске, нам от Газпрома вот такие подачи только могут быть, сейчас заберут голкипера с которым могли идти ща кубком в следующем году, Команда полностью спонсируется из окружного бюджета, если бы там Газпром был мы бы уже давно были очередным фармом ска в КХЛ, да и если бы они денег давали хоть не так обидно было бы, а то за всю школу и команду мастеров платим мы, налогоплательщики, а ни какой не Газпром, хрен в стакан они спонсируют.
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Ответ Хакамото
Добывается кем? Югорцами? По каким технологиям? Югорским? Кто строил объект? Югорцы?
Да югорцами потому что многие туда идут работать.Питерцы строили объект?Питерцы добывают?Нет,завтра дадут приказ и все бабки в хмао вернутся.Поэтому не пиши чушь
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вратарей ему все мало, он реально больной.
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Через свой фарм обкатать хотят. Когда же им кислород уже перекроют?
Любой хоккеист, к которому прикасается СКА, превращается в тыкву
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То, что ведут переговоры - это норм, ничего предосудительного. Вымораживает то, что клуб из той же лиги используется как фарм-клуб.
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Ротенберг ещё и пятёрку вратарей укомплектовать решил.
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Заврагин к успеху шёл и тут СКА.
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Так вот зачем он на сборах сборной
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И сколько же денег готовы отвалить Заврагину, чтобы он не уехал в Филадельфию после следующего сезона. Ну задержится он в СКА максимум на 2 сезона (не считая сезон в Сочи), а дальше что...
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Как же они зае с этой арендой
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RIP очередному таланту
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майское турне ждём-с с нетерпением....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Диандерталец
Ну, и?
По факту оказалось не по факту🥱🥱🥱
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Ничего нового!
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Ответ Хесус НаваС
Да югорцами потому что многие туда идут работать.Питерцы строили объект?Питерцы добывают?Нет,завтра дадут приказ и все бабки в хмао вернутся.Поэтому не пиши чушь
И Газпром югорцам принадлежит со всеми технологиями))))
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Ответ Хакамото
И Газпром югорцам принадлежит со всеми технологиями))))
да нихера они не спонсируют, это бред, просто качают ресурсы и даже налоги платят не нам, округ с Госпрома имеет только налоги от работяг и почиие отчисления, все основные статьи налогов идут в федеральный бюджет, а нам только ущерб природы, окружной бюджет, налогоплательщики хмао спонсируют всю вертикаль системы Югры.
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С жиру бесятся.
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Ответ Борис Калашников
Не соревнуясь, а игра с головными командами. Сочи, Лада, Витязь ... никогда со СКА соревноваться не будут.
имеется ввиду с другими головными командами лиги. Со своей головной понятное дело, что они соревноваться не будут.
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