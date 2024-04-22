СКА ведет переговоры о приобретении 18-летнего вратаря Заврагина у «Югры». Он может отправиться в аренду в «Сочи» на год (Михаил Зислис)
СКА намерен приобрести вратаря «Югры» Егора Заврагина.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«СКА ведет активные переговоры с «Югрой» о приобретении 18-летнего Егора Заврагина – одного из самых талантливых вратарей мира в своей возрастной категории. Стороны достигли принципиального согласия о переходе и в настоящее время обсуждают условия компенсации.
Заврагин – очень интересный голкипер с большим будущим, который в течение сезона закрепился в ВХЛ, играя на равных с опытным Владимиром Сохатским.
По предварительному плану в случае перехода в СКА он должен отправиться на год в аренду в «Сочи», чтобы сразу получить возможность попробовать свои силы в КХЛ», – написал Зислис.
В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 17 матчей за «Югру», отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,60. В плей-офф в его активе 8 игр при 93,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,11.
Ранее Егор Заврагин вошел в окончательный состав «России 25» на майское турне. Команду возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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