Плейлисты команд и звезд КХЛ можно послушать на Яндекс Музыке – в разделе «Вайб шайбы» есть музыкальные треки, подкасты и аудиокниги про хоккей

Теги КХЛ Кубок Гагарина натив Хоккей

На Яндекс Музыке появился специальный хоккейный раздел «Вайб шайбы».

В нем собраны музыкальные записи и книги от звезд КХЛ — от Игоря Ларионова и «Торпедо» до Андрея Разина и «Металлурга». В разделе есть подборки от тренеров, клубов, а также яркие треки, звучавшие на матчах КХЛ в этом сезоне, подкасты и аудиокниги про хоккей.

Для юных болельщиков представлены детские плейлисты с подкастами и книгами, которые расскажут много интересного о хоккее: например, «Тайна пропавшей клюшки, или Приключения обычного мальчика» Анастасии Маркеловой и «Когда я вырасту, я стану хоккеистом» Михаила Санадзе.

Раздел «Вайб шайбы», по которому также появилась специальная настройка Моей волны, расположен на главной странице в приложении Яндекс Музыки.

А матчи финальной серии плей-офф КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в подписке Яндекс Плюс.
 
 

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    1 комментарий
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    первая песня выпала Papa Roach - Last Resort. вторая Хали-Гали Пара трупер. ну тут я собственно и наслушался.
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